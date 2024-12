Guàrdia Urbana i Mossos patrullaran junts aquest Nadal per garantir la seguretat a Reus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Reus i Mossos d'Esquadra tornen a unir esforços amb un dispositiu conjunt de seguretat per Nadal. El dispositiu manté les patrulles mixtes, compta amb la col·laboració dels voluntaris de protecció civil, i suma la tecnologia, gràcies del pla de videovigilància i la incorporació de la vigilància amb drons.

El dispositiu de seguretat de Nadal comença aquest dijous 5 de desembre i es durà a terme fins el 12 de gener de 2025, primer diumenge de rebaixes comercials, amb l’objectiu d’incrementar els nivells de seguretat a Reus en aquestes dates de més compres i més presència de gent al carrer. Es reforçarà la presència els dies festius i diumenges en que està permesa l’obertura de comerços.

El dispositiu intensificarà la presència policial amb patrulles uniformades a peu que rebran el reforç d’altres patrulles de paisà, amb l’objectiu de prevenir els fets delictius més habituals (furts i els robatoris en establiments comercials). La presència de les patrulles mitjançant la policia de proximitat busca dissuadir i prevenir la comissió d'actes delictius, especialment en llocs molt concorreguts.

Les patrulles es distribuiran pels principals eixos comercials de la ciutat a través de patrulles de proximitat a peu; comptaran amb el suport d’altres patrulles de seguretat ciutadana i novament, l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil col·laborarà realitzaran tasques assistencials i d’informació a la ciutadania.

La instal·lació de la Comissaria Mòbil de Proximitat de la Guàrdia Urbana a la plaça de Prim, reforçarà aquesta votació de proximitat del dispositiu.

Contacte permanent amb els comerços

En la línia d’altres anys, des dels dos cossos de seguretat s’incidirà en mantenir un contacte permanent amb comerciants i ciutadania. Les patrulles policials establiran contactes diaris amb els comerços i representants del teixit comercial per treballar conjuntament i detectar possibles incidències. D’aquesta manera, es recorda que la ciutadania i els comerciants poden comunicar fets no urgents que puguin ser d’interès al correu proximitat@reus.cat i les emergències als telèfons 112 o 092.

El dispositiu s’estendrà a altres punts d’especial interès policial com grans superfícies comercials, polígons, l’estació de tren, de busos, vies d’entrada i sortida de la ciutat, etc. Igualment, els dos cossos duran a terme altres tasques de seguretat com el control del trànsit de vehicles, l’establiment de controls i dispositius de seguretat ciutadana i en l'àmbit de l'oci nocturn, de l'atenció a les víctimes, etc.

Càmeres de videovigilància i dron

Una altra de les novetats és amb les noves tecnologies ja que es disposarà d’una càmera aèria mitjançant els vols programats de la Unitat de Drons de la Guàrdia Urbana en determinats dies on s’incrementi l’afluència de persones.

El dispositiu compta amb el suport de les càmeres a l’eix comercial. El sistema d'enregistrament mitjançant càmeres a la via pública complementa el servei de patrulla de proximitat. Les càmeres ajuden a augmentar la sensació de seguretat del veïnat, i al mateix temps esdevé un element dissuasiu molt important a l'àmbit de la seguretat ciutadana.