Direcció i sindicats de Freshly Cosmetics pacten la sortida de 52 treballadors de la planta de Reus

La direcció i els representants dels treballadors de Freshly Cosmetics han pactat un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que afectarà 52 operaris, el 18% dels que treballen a les oficines del Freshly Park. En la darrera sessió de les negociacions, ambdues parts han signat unes condicions que passen per una indemnització de 33 dies per any treballat o proporcional, amb un mínim de 3.000 euros per a cada persona afectada per l'ERO.

L'empresa es fa càrrec dels costos d'assessorament legal dels acomiadats. Els representants sindicals han admès que no es tracta de l'acord que haurien «desitjat» i subratllen que amb el pacte es tanca un procés que ha estat «dolorós i difícil per a tothom».

A principis de novembre la companyia anunciava la intenció de tirar endavant l'ERO i justificava la reestructuració per raons «econòmiques i organitzatives» en un context de «davallada» de l'activitat.