El Departament d’Educació instal·larà un ascensor a l’Escola Eduard Toda de Reus

La Generalitat de Catalunya continua treballant per millorar l’accessibilitat dels centres educatius. Fonts del Departament d’Educació confirmen que s’està redactant el projecte per instal·lar un ascensor a l’Escola Eduard Toda. «Quan avancin les fases del projecte, podrem concretar la data de posada en marxa», afegeix el Govern català.

La direcció del centre considera que és «una molt bona notícia» i una actuació «supernecessària» atès que «afecta bàsicament les persones». Explica que, en el passat, s’han trobat casos d’alumnes que, per exemple, per una fractura a la cama, «no han pogut venir durant un temps» i que a docents amb una afectació al genoll «potser pujar i baixar escales no els va bé». «Som una escola encara amb barreres arquitectòniques i pisos d’alçada», reconeix. Així mateix, afegeix que l’ascensor hauria d’estar fet «en dos anys» i que, segons les previsions, podria entrar en funcionament el curs 2026-27.

El projecte per millorar l’accessibilitat se sumaria al disseny del pati somiat del centre, emmarcat en el projecte Patis x Clima i que s’executaria per fases, amb el vistiplau de l’Ajuntament de Reus. La base seria que fos més natural i que l’aprenentatge s’estengués més enllà de l’aula.

Més ascensors

L’elevador de l’Escola Eduard Toda s’afegeix a les feines que el Departament d’Educació està duent a terme per millorar els centres educatius a la ciutat. A principis d’estiu, va començar a treballar en els projectes per instal·lar ascensors a les escoles Cèlia Artiga, Marià Fortuny i Misericòrdia, amb una visita inicial a les instal·lacions per analitzar l’espai disponible i estudiar la viabilitat de col·locació dels aparells.

La comunitat educativa prediu que entrarien en funcionament en un parell d’anys. El juny, la directora de l’Escola Marià Fortuny, Núria Sabaté, va expressar que els ascensors significarien «un gran pas endavant» per millorar un «problema» com és l’accessibilitat.

Per la seva banda, Daniel Zapata, de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’Escola Cèlia Artiga, va comentar que estaven «contentíssims perquè és un assumpte que fa molts anys que lluitem per ell, així que ho rebem amb els braços oberts».