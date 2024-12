Reus inicia una nova edició de la campanya de recollida de joguines usades

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, organitza una nova edició de la campanya de recollida de joguines usades Les teves joguines que tornin a rodar amb la col·laboració de les empreses Porta Sistemas, Ticnova, Aula Centre de Formació, Borges i el Parc de la Neteja (Romero Polo). Una campanya que fomenta la reutilització, una segona vida i una nova il·lusió per aquelles joguines que els nens ja no utilitzen.

Aquesta campanya solidària ha agafat gran impuls en els darrers anys amb una important resposta ciutadana i la recollida d’uns 2.000kg de joguines. En aquesta nova edició les joguines es lliuraran a Càritas, a la Cooperativa Suara, l'associació Yo Ayudo i Confianza Solidaria.

La regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat impulsa aquesta iniciativa solidària amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre la possibilitat d’allargar la vida útil de les joguines en bon estat, donant-les i reutilitzant-les. A més, la campanya té el doble objectiu de recollir joguines per a donar-les a nens i nenes en situació de vulnerabilitat.

Fins el 20 de desembre s’han habilitat 19 punts de recollida de joguines a les dependències municipals i també a les empreses col·laboradores amb la campanya perquè, tant els treballadors de l’Ajuntament i les empreses, com la ciutadania en general pugui donar una nova vida útil a les joguines que ja no utilitzen els petits de la família.

Els punts de recollida on es poden dipositar les joguines són els següents: el Mercat Central, el Mercat del Carrilet, la Biblioteca Xavier Amorós i Biblioteca Pere Anguera, Oficines del Mercat (Reus Mobilitat i Serveis i Serveis Territorials), Parc de la neteja Reus Net, Tecnoredesa, Redessa, Porta Sistemas, Ticnova, Aula Centre de Formació, Borges Agricultural & Industrial Nuts i Centres Cívics de Reus.

Les joguines que es cedeixin no han de tenir connotacions bèl·liques o sexistes; han d'estar en molt bon estat, que no els falti cap peça i millor si estan en el seu embalatge original. Aquestes es desinfectaran amb productes no tòxics abans del seu lliurament per garantir la seguretat dels nens i nenes que les rebran.