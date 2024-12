L’església de Sant Francesc de Reus inicia les obres de restauració de la façana

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

La parròquia de Sant Francesc d’Assís iniciarà la setmana vinent les obres de rehabilitació de la seva façana, que es troba en un estat patològic «greu» i necessita unes actuacions «urgents», tal com va detallar ahir mossèn Josep Maria Gavaldà, rector de l’església.

L’arquitecta tècnica Elena Pellicer va detallar que es «repicaran les parts que estan més malament» i que la base de la intervenció serà «conservar el que teníem i restaurar-ho tal com era originalment, mantenint la funcionalitat de la façana en si». També es garantirà la seva impermeabilitat.

Els treballs duraran uns sis mesos i tindran un cost d’uns 200.000 euros. Compten amb una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i un ajut de la Diputació de Tarragona. Així mateix, el Departament d’Educació del Govern català es farà càrrec de l’import proporcional que li pertoca, en ser propietari de part de la façana, que pertany a l’Institut Salvador Vilaseca.

En paral·lel, per finançar l’obra, la parròquia, que haurà d’assumir un 40% del pressupost, ha llençat una campanya de donatius. Amb el lema Jo col·laboro amb Sant Francesc, ha activat la possibilitat de rebre’n a través de transferència bancària o presencialment. Per animar la població a contribuir, mossèn Gavaldà va recordar que els donatius donen dret a obtenir desgravacions fiscals. A més, a la cartelleria de l’edifici, apareixerà el registre de les aportacions que s’hagin fet.

Gavaldà va valorar que les obres de restauració seran «una millora per a l’església i per a la ciutat de Reus», ja que la parròquia és un patrimoni que es remunta al segle XVIII. Així mateix, subratllà que la rehabilitació «farà més justícia a l’interior», on es conserven peces «d’un valor extraordinari», com les imatges de l’escultor Modest Gené.

També va destacar que, amb l’actuació, es donarà «més importància» a la sortida de la Processó del Silenci de Setmana Santa. «Estem donant el valor a l’església de Sant Francesc que tant es mereix», va destacar l’arquitecte Josep Maria Iglesias.

L’estiu del 2023, el rector, Josep Maria Gavaldà, va explicar a Diari Més que, en un futur, es voldria revisar la il·luminació, els bancs, el baptisteri, l’electricitat, les pintures i algunes imatges i capelles. Així mateix, l’Ajuntament de Reus va encetar l’expedient de declaració de la parròquia de Sant Francesc d’Assís com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

Segles d’història

La parròquia de Sant Francesc d’Assís va ser inaugurada el 16 de setembre de 1772. Era l’església del convent de franciscans de Santa Maria de Jesús. El 1835, en el context de les revoltes contra els ordes religiosos que van donar suport als carlins, es va incendiar.

Poc després, amb la desamoritització de Mendizábal, va ser comissada, i no va ser fins al 1848 que es va iniciar la seva restauració. El culte es va reprendre el juny del 1854. A partir de l’1 d’agost de 1965, l’església va començar a funcionar com a annex de la parròquia de Sant Pere.