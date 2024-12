Entra en funcionament el nou Servei d’Habitatge de Reus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita; i la regidora d'Habitatge, Anabel Martínez, han inaugurat aquest dimecres 4 de desembre la seu del nou Servei d’Habitatge municipal, en un edifici annex a la Biblioteca Xavier Amorós.

El nou emplaçament, així com la reorganització i l'impuls dels serveis municipals vinculats a l'habitatge permetrà superar l’abast de l'Oficina d'Habitatge que hi havia fins ara i avançar amb la priorització de nous instruments orientats a la planificació, la promoció i l'adquisició d’habitatge.

Si l'actual oficina municipal s'ha convertit en un servei de referència en relació a l’atenció a la ciutadania, la gestió dels ajuts i la gestió del parc d’habitatge públic, el nou Servei d'Habitatge farà una aposta per les polítiques estructurals i estratègiques per contribuir a garantir el dret a l'habitatge al conjunt de la població.

La posada en marxa del Servei d’Habitatge implica una reformulació organitzativa, de recursos i de transversalitat amb altres àrees de l’Ajuntament. Aquest avanç comporta incloure i donar èmfasi als instruments, no només als serveis; i, en conseqüència, potenciar totes les eines que permeten, a més de donar una resposta a curt termini a la ciutadania, estudiar, analitzar i proposar estratègies amb una visió a llarg termini.

El nou servei s’ocuparà de fer l’anàlisi i diagnosi del parc d’habitatges així com de la situació habitacional; i a partir del coneixement i gestió de les dades, proposa, planifica i fa seguiment de les polítiques locals d’habitatge.

També liderarà la gestió tècnica i social del parc d’habitatges municipal i realitzarà l’atenció al públic en matèria de rehabilitació d’habitatges. A més esdevindrà l’Oficina d’Habitatge especialitzada en la informació i assessorament en la prestació de serveis d’accés a l’habitatge pel conjunt de la ciutadania.

Finalment, gestionarà el servei d’Ofideute, per prevenir la pèrdua de l’habitatge d’arrendataris d’habitatges propietat de Grans Tenidors, intercedint per aconseguir que els facilitin un lloguer social, i, gestiona l’accés a habitatge de lloguer assequible per a les persones que, per situació de pobresa, no poden accedir ni al lloguer protegit d’HPO.