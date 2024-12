Reus tancarà per les nits el Parc de l'Olla per evitar l'incivisme

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus ha recollit la demanda ciutadana i instal·larà una tanca per poder tancar per les nits el parc de l’Olla, a l’avinguda de Bellissens, com a mesura de seguretat i prevenció de l’incivisme, i millorar la convivència al barri. El regidor de Via Pública, Daniel Marcos, es va reunir el dilluns 2 de desembre amb representants dels veïns de Mas Iglesias per explicar-los el projecte.

L’Ajuntament ja ha formalitzat el contracte per a l’execució de les obres amb l'empresa Coop Reusense Industrial de Cerrajeros per un import de 43,948.40 euros (IVA inclòs). Els treballs previs al taller de serralleria ja han començat; i es preveu que entre gener i febrer es puguin iniciar els treballs sobre el terreny al parc.

La nova tanca implicarà el tancament de la zona del parc tant a l’avinguda de Bellissens, entre el carrer de Carles Riba i l’avinguda del President Macià, com el tram que dona accés al parc des del carrer de Mercè Marçal i Serra.

El projecte defineix tres portes corredisses d’accés al parc, que els podran tancar per les nits. Dos accessos seran per l’avinguda de Bellissens i el tercer pel carrer de Maria Mercè Marçal i serra.

Daniel Marcos, regidor de Via Pública afirma que «escoltem la ciutadania i complim amb els compromisos adquirits. Fruit de les reunions que hem tingut amb el veïnat, actuem en dues línies per preservar la seguretat del parc i acabar amb els problemes puntuals d'incivisme que hi ha a la zona: d’una banda, la Guàrdia Urbana actua a la zona de manera periòdica, i de l’altra, tancarem el parc per les nits igual com ho fem en altres parc de la ciutat».