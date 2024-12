Reus comptarà amb un nou pàrquing dissuasiu al santuari de Misericòrdia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus ha iniciat els treballs de condicionament d’uns terrenys per habilitar un nou aparcament dissuasiu gratuït a l’entrada de la ciutat, aquest a tocar del santuari de Misericòrdia. Els aparcaments dissuasius tenen el doble objectiu de donar resposta a les necessitats de places d’estacionament manifestada pel veïnat de l’entorn, així com d’oferir places alternatives a les persones que visiten Reus.

El nou aparcament dissuasiu gratuït tindrà 132 places de capacitat, i s’ubicarà al costat del santuari de Misericòrdia, amb una superfície de 4.188m2. L’Ajuntament ha iniciat tasques de condicionament del solar. Els treballs tenen un pressupost de 47.820,94 euros.

Les obres contemplen, entre altres treballs, la neteja del terreny, l’execució de quatre pous de drenatge, i l’aportació de terrenys per a l’anivellament del terreny. L’actuació també preveu els treballs previs per a la instal·lació de l’enllumenat, que completaran properament les Brigades Municipals.

Daniel Marcos, regidor de Via Pública afirma que «l’aposta de l’Ajuntament per fer una ciutat més verda passa per promocionar la mobilitat sostenible, i això ens porta a posar a l’abast de la ciutadania mesures perquè minimitzin l’ús dels vehicles de combustió i facilitar l’ús de mitjans de transport no contaminants. L’ampliació de la xarxa d’aparcaments dissuasius n’és un exemple».

L'Ajuntament de Reus continua analitzant altres solars disponibles a la ciutat per incrementar el número de places d'aparcament alternatiu.

747 places de capacitat total

Les 132 places del nou aparcament se sumen a les 615 disponibles amb els quatre aparcaments actualment oberts, amb una suma total de 747 places de capacitat.