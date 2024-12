La castellera Aurora Batet rebrà la Creu de Sant Jordi 2024

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La castellera Aurora Batet serà una de les 20 personalitats i 10 entitats que rebran la Creu de Sant Jordi 2024. Així ho ha acordat el Consell Executiu aquest dimarts, a proposta de la consellera de Cultura. El cambrilenc rebrà un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona per part de la Generalitat «pels serveis destacats a Catalunya en defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural».

Aurora Batet Riello (Reus, 1936) és considerada la primera dona castellera. Es va iniciar en els castells amb els Xiquets de l'Eramprunyà i també va actuar amb les agrupacions Colla dels Xiquets de Valls, Colla de la Muixerra dels Xiquets de Valls i Colla Vella dels Xiquets de Valls, en els llocs d'aixecadora, dosos i quarts

Va ser a Gavà on Aurora Batet havia començat a participar regularment en l'aixecament de castells. Josep Batet, el seu pare, va anar a Gavà amb tota la família per motius de feina, i hi treballà de contractista d'obres. Va ser així que va animar el jovent amb què treballava a formar part de la colla. Aurora Batet va participar-hi des dels set anys i fins als 14, entre 1947 i el 1951.

La colla dels Xiquets de l'Eramprunyà era la primera fundada fora de les comarques de Tarragona i va ser la primera amb una noia que hi actuava regularment. Els Xiquets de l'Eramprunyà es van dissoldre quan hi va haver l'accident dels Boada, que eren fonamentals a la colla.

Aurora Batet Riello ha rebut diversos reconeixements, com ser la Padrina dels Castellers de Gavà, o la presentadora de la Diada de la Festa Major de Sant Pere del 2015. El 2014 va rebre el reconeixement a la trajectòria festiva de Sant Joan, a Valls, com a pionera de les dones castelleres. El 2018 va rebre un homenatge al Prat de Llobregat, per recordar una actuació del 27 de setembre del 1948.

Entre d'altres personalitats del Camp de Tarragona que rebran aquesta distinció de la Generalitat hi ha l'expolític de Cambrils Josep-Lluís Carod-Rovira, la pallassa vallenca Pepa Plana i l'arqueòleg Eudald Carbonell.