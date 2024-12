L’Ajuntament de Reus renovarà el Parc del Trenet i donarà resposta a demandes veïnals

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus preveu renovar l’àrea de jocs infantils del Parc del Trenet amb una inversió total de 149.978,75 euros. Aquesta actuació, a part de resoldre l’estat de deteriorament de la zona, també té com a objectiu «substituir els actuals elements de jocs infantils per mòduls nous, que reforcin el caràcter identitari del parc i, sobretot, consolidar l’espai públic que utilitza la ciutadania», segons afirma el regidor de Via Pública de l’Ajuntament de Reus, Daniel Marcos.

A més, el regidor afegeix que «el projecte de remodelació del Parc del Trenet s’emmarca en el desplegament dels plans de manteniment de la via pública». El projecte preveu la retirada del mobiliari i jocs existents, com també de la tanca perimetral, treballs de moviments de terres, instal·lació de nous jocs infantils i una nova base de sauló en tota l’àrea dels jocs.

Entre els jocs infantils previstos, el més destacat és una gran estructura multijoc amb forma de tren fabricada artesanalment i de forma personalitzada per la zona del Parc del Trenet. A més, també es preveuen nous gronxadors, un sorral, un balancí i dos jocs de molla.

Per un altre costat, el president de l’Associació de Veïns del Santuari del barri de les Clarisses, Ramon Palmerín, explica que van mantenir una reunió informativa amb el regidor el dimarts 26 de novembre.

«El projecte ens sembla fantàstic, però en el barri teníem altres reivindicacions que ens semblaven més prioritàries i volíem saber per què es destinaven 150.000 euros en això i no en altres coses», explica el president. No obstant això, Palmerín va sortir satisfet de la reunió: «Tindrem un parc del segle XXI».

«Donaran resposta a algunes de les nostres reivindicacions, com el tema del drenatge a terra, ja que, quan plou aquella zona s’omple de tolls d’aigua i el projecte s’havia aprovat en els pressupostos participatius de l’any 2018», recorda Palmerín. «El regidor ens ha dit que, tot i que no formi part del mateix projecte, ho faran a la vegada que aquest, així que donen resposta a la nostra reivindicació», valora positivament.

Per un altre costat, una demanda important que per ara queda desatesa és la d’instal·lar una rampa d’accés per millorar l’accessibilitat al parc, proposta que l’entitat demana des de fa més d’un any.

Així i tot, Palmerín continua donant-se per satisfet: «Queda pendent la rampa, que és molt necessària, però en un principi estem contents i satisfets pel que hem aconseguit, tant per la nova àrea de jocs del parc com pel drenatge. Per tant, que continuïn treballant així».