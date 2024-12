L’Ajuntament de Reus deixa en mans de la justícia els casos de presumpte assetjament als Serveis Funeraris

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus deixa en mans de la justícia resoldre les denúncies de presumpte assetjament laboral de diversos treballadors de l’empresa municipal de Serveis Funeraris contra el seu gerent. El regidor no adscrit, José Ruíz, va denunciar aquesta situació durant el ple municipal del 15 de novembre.

La portaveu del grup municipal del PP, Sílvia Virgili, assegura en declaracions a Diari Més que «som coneixedors del presumpte assetjament laboral exercit pel gerent durant el seu passat també com a gerent de l’empresa privada Mémora». Aquesta informació els hauria arribat per part de treballadors i extreballadors de l’empresa citada.

Per aquest motiu, quan el Partit Popular va tornar a aconseguir representació en el consistori reusenc l’any 2023, un dels primers punts que van abordar segons Virgili va ser el de la gerència dels Serveis Funeraris: «El 21 de juny vaig mantenir una reunió amb la regidora Montserrat Flores, responsable del servei, per saber si el procés de selecció havia estat el correcte». Segons els serveis jurídics de l’Ajuntament, el procés havia estat correcte.

El protocol funciona?

«La regidora Flores ens va dir que, en cas d’haver-hi un cas d’assetjament, existien mecanismes per resoldre-ho», comenta. No obstant això, malgrat les denúncies sobre presumpte assetjament, el protocol no es va posar mai en funcionament.

Fonts de l’Ajuntament de Reus consultades pel Diari Més recorden que «està en les mans dels treballadors activar-lo si creuen que hi ha casos d’assetjament, perquè, si no ho fan, no es pot aclarir i l’acusació d’assetjament no es pot sustentar en res».

Així i tot, la portaveu dels populars argumenta que havent-hi les denúncies dels treballadors i que el protocol no s’activés, significa que aquest ha fallat: «Reclamem que si el govern municipal s’omple tant la boca sobre salut mental, que revisi el protocol, perquè està clar que no ha funcionat».

Diari Més ha pogut parlar amb un dels treballadors afectats pel presumpte assetjament i que fa 32 anys que treballa a l’empresa municipal. El treballador, que demana mantenir-se en l’anonimat, afirma que no confia en el protocol: «Quan es fa la denúncia a través del protocol aquesta arriba al delegat sindical i a dues persones vinculades amb la direcció, entre elles la delegada de recursos humans».

«Per tant, acaba sent un dos contra un i ja no ens hi presentem, perquè és inútil», reflexiona. Aquest treballador assegura que va haver d’agafar la baixa l’any passat per culpa de la pressió de l’actual gerent que «crec que no entén que això no és una empresa privada, sinó un servei públic».

«Amb els que té problemes és amb els veterans com jo, perquè els nous o els temporals accepten qualsevol cosa sense queixar-se», considera. El treballador assegura que actualment hi ha una denúncia col·lectiva presentada a inspecció de treball per part de sis treballadors i dos extreballadors.

Reunions cancel·lades

«Finalment, en una de les diverses conversacions que vaig tenir amb la regidora responsable dels Serveis Funeraris em va dir que aquests treballadors enviessin un correu electrònic per així poder parlar personalment amb tots ells», apunta la regidora.

Arran d’això, es van programar diverses trobades individuals amb els empleats que així ho van demanar. Malgrat això, posteriorment al ple municipal en què el regidor no adscrit va denunciar aquests fets d’assetjament, totes les reunions van ser cancel·lades.

Des del PP es mostren «decebuts» per la decisió i exigeixen saber «què està fent l’Ajuntament al respecte actualment». Fonts del consistori responen que «en el moment en què es coneix que alguns dels casos estan judicialitzats, és quan es cancel·len les reunions. Només se’n produeix una d’un cas no judicialitzat».

«La decisió de cancel·lar les reunions es pren perquè es considera contraproduent i que es pot malinterpretar mantenir-les amb la via judicial oberta; i perquè es considera que les persones treballadores ja no estan desateses, sinó que han trobat un camí per dirimir la seva situació», justifiquen.

FuneCamp

Per un altre costat, aquesta situació suposa un pal a la roda pel projecte de crear FuneCamp, una funerària supramunicipal que englobi els municipis de Reus, Salou, Vila-seca i Constantí. Virgili sentencia que «mentre no se cessi a l’actual gerent no donarem suport al projecte».

«No tenim cap problema amb el projecte, ens sembla positiu i agraïm la feina d’informar contínuament els grups de l’oposició per part de la regidora Flores, però ens espanta pensar que aquest gerent passi a dirigir una empresa supramunicipal», adverteix.

Actualment, el gerent està renovat fins al 31 de desembre de 2025 i la portaveu del PP assegura que un regidor de govern li hauria comentat que «no tindrien pensat renovar-lo més». «Encara que fos així, no podem permetre que aquesta persona continuï un any més al càrrec. Ha de ser destituïda o, com a mínim, apartada cautelarment mentre es dugui a terme una investigació per esclarir els fets», subratlla.