Inaugurada la nova botiga 'low cost' d'Action a Reus amb productes a 1 i 2 euros

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La cadena de descompte de productes no alimentaris Action va inaugurar dissabte una nova botiga a Reus. Així doncs, aquesta segona botiga que la cadena ha obert a la ciutat està situada al carrer de Nicaragua, número 2-4, té una superfície de 777 metres quadrats i disposa de 17 empleats en total. L’establiment està obert de dilluns a dissabte, de 9:00 a 21:00 hores.

La primera botiga que Action va obrir a Reus està situada a l’avinguda Pere el Cerimoniós i es va inaugurar el passat 13 de juliol. De fet, la cadena de descompte de productes no alimentaris va aprofitar el local que deixava Caprabo per instal·lar-se, per primera vegada, a la ciutat reusenca.

Això sí, les de Reus no són les úniques botigues que Action té a la demarcació. Tant és així, que fa un parell d’anys, l’empresa es va instal·lar en el polígon de Les Gavarres de Tarragona. De fet, el local té una superfície de 969 metres quadrats i aparcament i, amb aquesta obertura, la companyia va generar un total de 31 llocs de treball.

A les seves botigues, l’empresa ofereix la 'Fórmula Action', o sigui, un assortiment de productes que van canviant i que té preus molt baixos. Dels 6.000 productes que ofereix, 1.500 articles costen menys d’1 euro i el preu mitjà de venda de tota la gamma és inferior a 2€..