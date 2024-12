Els Mercats de Reus es preparen per la campanya de Nadal amb sortejos i activitats

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mercats de Reus han preparat una programació especial per aquest Nadal. A més, estrenaran una nova imatge de la ciutat de nit i de color blau, on els mercats s’il·luminen i es vesteixen de festa de cara a la campanya comercial més important de l’any.

Entre els clients dels mercats se sortejaran 4.000 euros en xecs de compra per cada sis euros gastats a les parades del Mercat Central i del Mercat del Carrilet. Els clients rebran una butlleta i tindran temps fins a Reis per omplir-la i dipositar-la a la gran urna de vidre que hi haurà al mateix mercat a partir del 9 de desembre. A mitjans de gener es farà el sorteig: 20 premis de 100 euros en xecs de compra i tres lots d’estris de cuina Valira.

Des d’ara i fins al 4 de gener, s'han programat diverses activitats als Mercats de Reus com: nadales amb les corals de les escoles Prat de la Riba i Dr Alberich i Casas; tallers de reciclatge i pintacares infantil, i moltes propostes de cuina gràcies a la participació activa dels paradistes. Un any més,en un taulell de cada mercat, torna el pessebre de clicks, de la mà de Jordi Mariné.

Josep Baiges, regidor de Promoció econòmica, Innoivació i Coneixemet ha afirmat que «els paradistes treballen molt durant tot l’any, però per Nadal encara més perquè tothom pugui gaudir de producte fresc per als àpats familiars. Estem segurs que per Nadal visitar el Mercat Central i el Mercat del Carrilet és obligatori, però també cal tenir present comprar als mercats durant tot l’any». I ha afegit que «pel Mercat Central és un any especial perquè és el primer des de l’estrena del nou accés i sense obres després de 4 anys de reformes. I en el cas del Mercat del Carrilet, amb la tranquil·litat dels paradistes per haver renovat els contractes».

L'horari del Mercat Central de cara a la campanya de Nadal serà:

Dilluns, dimarts, dimecres i dissabte: de 8:00 a 15:30 h

Dijous i divendres tot el dia: de 8:00 a 20:00 h

Obertura extraordinària de Nadal el dilluns 23 de desembre: de 8:00 a 20:00 h

I les vigílies de festa, els dies 24 i 31 de desembre, l’horari serà de 8:00 a 15:30 h

L’horari del Mercat del Carrilet serà:

Matins de dilluns a dissabte 7:30 a 14:00 h

I divendres tarda, de 17:00 a 20:30 h.

I les vigílies de festa, els dies 24 i 31 de desembre, l’horari serà de 7:30 a 15:00 h

Programació

La programació especial de Nadal s’estrena aquest dilluns, 2 de desembre al Mercat Central, amb el taller Al Mercat s’aprofita tot, tot un clàssic, una proposta per reciclar els envasos de les mateixes parades de la mà de Susana Pérez, de La Cantonada 108.

La cuina comença el dijous 5 de desembre amb el showcooking de la parada de peix i marisc Tarraco Sea Food al Mercat Central. Continuarà el dijous 12 de desembre amb una demostració a quatre mans entre el cuiner Ferran Cerro i Ilde Vidal, de la parada Pesca Salada Vidal. La tarda del mateix dia 12, Aprèn al mercat, en què des de Casa Borrull explicaran com s’ha de tallar el pernil. L’oferta gastronòmica del Central continua el divendres 13 amb un tast i maridatge de vins al SOHO i el dissabte 14, Marta Jubert ens acosta el Nadal d’altres indrets amb Galetes speculoos i vi calent! I el 19 de desembre serà el torn de Zero Gluten Sistaré, amb La teva taula de Nadal sense gluten! i un maridatge d’ostres amb cava al SOHO.

Al Mercat del Carrilet es farà el primer Torneig d’escacs de Nadal, organitzat conjuntament amb l’escola d’escacs Peons i apte per a totes les edats. És necessària inscripció prèvia a escolapeons@gmail.com i té un cost de 5 euros.

La música arriba de la mà de les corals de l’escola Prat de la Riba –la coral Atrapasons i la coral Bufanotes– al Mercat Central, el dilluns 9 de desembre. En el cas del Mercat del Carrilet, el divendres 13 de gener hi actuarà l’Alberichor, de l’escola Dr. Alberich i Casas. Les dues actuacions ja fa anys que es repeteixen i són un clàssic de la campanya de Nadal dels Mercats de Reus.

La primera setmana de l’any, un matí a cada mercat, hi haurà pintacares infantil amb elements nadalencs de la mà de les professionals d’Always MakeUp.

Enguany la campanya de Nadal també té el suport de la Regidoria de Relacions Ciutadanes, que organitza dos tallers de cuina al Mercat del Carrilet. El dijous 12 de desembre es faran postres Lioneses de Nadal, amb Cristobal Tello, i el dijous 19 Cuina fàcil i saludable per Nadal, amb Rosa Martí del taller del Casal de la Gent Gran del Mestral.