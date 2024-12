Comencen les obres per arranjar l’encreuament del camí de la Selva i la riera de l’Abeurada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus ha iniciat les obres per a la restitució del camí de la Selva en l’encreuament amb la riera de l’Abeurada mitjançant un gual inundable a nivell. Els treballs contemplen la pavimentació amb formigó del camí i les proteccions dels marges i llit de la riera amb escullera p er al correcta estabilitat del gual. L’actuació ha estat adjudicada a l’empresa Vivanco Hernández SAU, amb un pressupost de 52.286 euros (IVA inclòs).

El Camí de la Selva es situa al nord del nucli urbà de Reus. Es tracta d’un camí asfaltat que s’utilitza com a via secundaria que enllaça Reus amb Almoster i que dona accés a parcel·les agrícoles. Aquest camí creua mitjançant un gual inundable a nivell la riera de l’Abeurada.

Les pluges intenses que s’han produït en els últims anys, han provocat importants desperfectes al camí en la zona del gual. Les fortes pluges de setembre de 2020 van provocar la desaparició de la pavimentació del camí en una llargada d’uns 20 metres. Des d’aquell moment, el camí es troba en terres.

Actualment, cada vegada que es produeix una pluja amb una certa intensitat que fa que circuli cabal per la llera de la riera de l’Abeurada, l’Ajuntament ha de tallar la circulació pel camí en la zona de l’encreuament causant perjudicis a veïns i a activitats existents. Igualment, també provoca que l’Ajuntament hagi de realitzar actuacions continues de manteniment i adequació del camí i de la llera de la riera.

El regidor de l’Àrea de Medi Ambient, Daniel Rubio, afirma que «des de l’Ajuntament invertim en aquesta obra per assegurar la continuïtat del camí i garantir l’accessibilitat dels veïns a les zones rurals del terme. Som conscients que la xarxa de camins del terme desenvolupa una funció de comunicació molt important i que, alhora, forma part del patrimoni històric i natural de la ciutat que cal preservar».

La solució escollida consisteix en mantenir el gual a nivell inundable en l’encreuament del camí de la Selva amb la riera de l’Abeurada. Aquesta solució es troba condicionada per el fet que la riera s’utilitza com a camí d’accés a parcel·les privades en el tram aigües amunt del gual i que el camí de la Selva és el vial que s’utilitza per accedir a aquestes parcel·les.

El projecte preveu la pavimentació amb formigó del camí de La Selva. L’amplada de la pavimentació del camí s’adaptarà a les actuals amplades que presenta el propí camí i el gual. Pel que fa al tram de la llera de la riera, la pavimentació amb formigó arribarà fins les restes de paviment de formigó que s’observen actualment i es realitzarà una escullera no transitable per a salvar el desnivell de la riera, enlentir la velocitat de l’aigua i evitar l’erosió de la llera. L’obra també preveu diverses proteccions en escullera per evitar l’erosió dels marges.