El calendari d’advent de Reus enceta el compte enrere per Nadal

L’espai Un Nadal Rodó de Reus està ple de secrets i estímuls. Des dels contes i les esferes fins als punts de degustació, permet completar un viatge circular pel món dels somnis i activar els cinc sentits. En arribar al final del passeig, però, un acolorit element capta l’atenció de petits i grans: el calendari d’advent. Amb la inauguració del campament festiu, els més curiosos van atrevir-se a obrir els calaixos, però res es manifestà davant els seus ulls. Havien anat massa ràpid. L’1 de desembre era la data en què es descobriria el primer secret. I així fou.

Gia i Sió, representacions de la màgia i la il·lusió, van ser les encarregades d’encetar oficialment el compte enrere per Nadal. Ho feren davant l’atenta presència de desenes de nens. No fou, però, una celebració plena. Gia es notava «molt cansada, diferent, com si em faltés alguna cosa». No tardaria a descobrir què era: la seva capa era erma d’amor, família, felicitat, compartir, fantasia, il·lusió... Tot allò que simbolitza la màgia de Nadal. En obrir el primer calaix, trobaren un llibre i una estrella, un dels elements que faltava a la capa. Caldrà continuar buscant per recuperar la màgia.