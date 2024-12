Villablanca commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb un concert de piano

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge 1 de desembre, els centres de Villablanca han commemorat el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb unes portes obertes per facilitar tothom l'accés al Jardí de la Pedra de Llum, on la pianista reusenca Lídia Papió ha fet un concert de piano.

Residents, familiars, professionals i altres persones que han volgut acostar-se la centre han gaudit amb el concert de Papió, centrat sobretot en les peces del seu últim disc, Instint natural, però també dels seus treballs anteriors Endins i Llum d'hivern.

El concert portava per títol Bany de música al jardí de la Pedra de Llum i segueix la línia de concerts de acostuma a fer l'artista de tocar a l'aire lliure el piano de cua, amb l'objectiu de connectar els espectadors amb la natura de l'espai on es fa el concert.

La directora assistencial de Villablanca, Àngels Ortega, ha explicat a l'inici del concert que l'objectiu de l'acte que s'ha celebrat és «fer la inclusió inversa, és a dir, que no només les persones amb discapacitat intel·lectual surtin del centre per anar a la comunitat sinó que la comunitat entri al centre també és inclusió».

Per la seva banda, la gerent de Villablanca, Cori Rodríguez, ha explicat el significat de la Pedra de Llum que dona nom al jardí on s'ha fet el concert. En aquest sentit, ha recordat que La Pedra de Llum es tracta d'una escultura obra de la reconeguda parella d’escultors alemanys Livia Kubach i Michael Kropp, i es va instal·lar al jardí com a record de qui fou director mèdic de Villablanca, Paco Aguilera, que traspassà prematurament l’any 2020. «La singularitat de l’obra - ha dit- és que el joc de massa i buit que la caracteritza fa que el canvi de posició de l'espectador o de la font de llum la canviï constantment».

L'acte ha comptat amb l'assistència de diversos regidors i regidores de l'Ajuntament de Reus. Villablanca és el centre de referència a la demarcació en l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o amb problemes de salut mental, i cobreix totes les necessitats d'atenció amb centres residencials, centres de dia i serveis especialitzats.