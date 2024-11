Yes! La ciutat dels casaments clausura avui la seva primera edició a firaReus

Imatge de la primera edició de Yes! La ciutat dels casamentsfiraReus events

La primera edició de la nova fira nupcial de firaReus Events, s’acomiada aquesta mitjanit després de dos dies d’activitat. Una nova proposta de fira-festival amb ambientació temàtica i immersiva que el sector nupcial ha valorat positivament i que neix amb voluntat de consolidació.

Gairebé 40 expositors del sector nupcial han sumat la seva experiència i la seva creativitat per a donar forma a aquesta ciutat dels casaments en els 4.000 m2 del recinte central de firaReus Events.

Un espai amb un enfocament immersiu i amb un format molt semblant a un festival, que ha permès a les empreses mostrar els seus productes i serveis fent servir les experiències com a proposta de venda.

El regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement i conseller delegat de REDESSA, Josep Baiges, ha volgut fer valdre que «Podem dir que hem complert l’objectiu de crear una proposta de fira innovadora i amb un format disruptiu, més proper a un festival, i que busca posar les experiències al centre del procés de decisió de compra. Les empreses que han participat han estat clau per generar un ambient diferencial i per explorar aquesta nova manera de presentar els productes i serveis d’un sector estratègic pel territori com és el de l’organització de celebracions».

En aquestes dues jornades, s’han programat actuacions musicals, com ara el duet Elisabeth Borne & Toni Hernández o La Sicària - DJ truck; espectacles de dansa a càrrec de Expansart i Stereo Fresh Dance, i de màgia amb el Mag Nebur; així com animació a càrrec amb la Xaranga Bufacanyes o Tremendo Desmadre, entre d’altres. Així mateix, la zona gastronòmica ha permès als visitants gaudir dels productes oferts per les principals empreses de càtering i restauració del sector.

Com a elements més curiosos, aquesta particular ciutat, nascuda dins de la ciutat de Reus, ha tingut una representació de la casa de la vil·la, el punt on es va fer l’acte inaugural, un punt del servei La Ganxeta, inclús una parada dels Mercats de Reus.

Després de dos dies d’activitat, la fira tancarà les portes amb una festa final amb propostes de restauració a càrrec dels expositors i un concert a les 22 h del grup de versions Cocktail Tributov.

Una iniciativa que combina a iniciativa pública i privada

Yes! La ciutat dels casaments ha estat el resultat de la col·laboració publicoprivada impulsada des de firaReus que té com a objectiu combinar l’experiència de l’equip de firaReus Events en la comercialització i organització d’esdeveniments, amb el coneixement de noves tendències i la creativitat de l’equip de professionals amb gran experiència en diferents sectors de l’activitat. En aquest cas, la col·laboració ha estat amb l’equip de “Yes, the creative team!” (5floristeria, Grupo Aldellar i L’Avellana).