El Tomb de Reus sortejarà tres lots de Nadal amb productes, serveis o experiències entre els clients

El Tomb de Reus ha presentat la seva campanya de Nadal sota el lema Un Nadal d'il·lusions i somriures que s'allargarà fins al 6 de gener. L'entitat comercial farà tres sortejos de tres lots de Nadal amb productes, serveis o experiències cedits pels establiments associats, per un valor de més de 700 euros en productes. A més, també hi haurà 500 euros en Tombs, que són vals de compra, per gastar a les botigues associades.

Per participar als sortejos caldrà escanejar els tiquets de compra i utilitzar la App d'El Tomb de Reus.

El primer sorteig serà vàlid per a les compres fetes entre el 30/11 i el 15/12. El resultat es farà públic el 16 /12 i es podran recollir els premis fins el 24/12.

El segon sorteig serà per compres fetes entre el 16/12 i el 26/12). Es dirà el guanyador el 27/12 i es podran recollir els premis fins el 04/01. Mentre que l'últim sorteig serà per les compres fetes entre el 27/12 i el 05/01) i es farà públic el 07/01, es podran recollir els premis fins el 18/01.

A més a més, es faran 2 sortejos de 500€ en Tombs /cadascun per les fotos que els ciutadans pugin a la xarxa social Instagram (un premi serà per la foto que provoqui més somriures i l’altre per la foto que provoqui més il·lusions...). Les fotos que participaran al sorteig han d'estar fetes utilitzant un photocall instal·lat al local cedit pel CC El Pallol i que l'entitat comercial El Tomb de Reus tindrà obert per a aquesta campanya. Aquests sortejos tindran lloc el dia 3 de gener i es podran gastar els premis fins el 28 de febrer.

També s'ha presentat el local obert per la campanya on l'entitat ha col·locat també una gran bústia perquè els nens i les nenes portin les seves cartes als Reis d'Orient. Les cartes estan repartides pels establiments associats i seran recollides per un dels patges reials de Ses Majestats els Reis de l’Orient, el 30 de desembre.

També, com cada any, des d’El Tomb també participarà a la campanya organitzada per la cadena SER Cap nen sense joguina, i per a la qual es farà una donació important de joguines i llibres.