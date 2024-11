La FRAC alerta de «possibles estafes» en les inscripcions per al Carnaval de Reus del 2025

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Federació Reusenca d’Associacions de Carnaval (FRAC) ha alertat que s’han detectat «possibles estafes en vers a la inscripció del Carnaval de Reus 2025». Per evitar «el frau», l’entitat alerta que només les colles associades a la FRAC «podran participar amb carrossa dins del circuit de les rues del dissabte, diumenge i la guerra del confeti». El llistat de colles autoritzades es pot consultar a frac.cat.

«Qualsevol colla o associació que no aparegui en aquest llistat no podrà accedir al circuit amb la carrossa ni formar part de les rues», remarca. Per evitar estafes, «assegureu-vos que la colla amb què voleu participar aparegui en aquest llistat oficial», tanca.