Carlos Chavero: «Soc molt de Reus i del meu barri, el ‘San José Obrero’, però Reus hauria d’apostar més pels artistes de casa»

Com se sent quan penses que fas un concert de comiat?

«Són vint anys de música i tanco el projecte de De Duende. Aleshores, després de vint anys, dos discos, tres singles i 500 concerts és molt especial. He estat des de teloner de Melendi o Rosario Flores, entre altres, però després també tocant a bars i guinguetes, allà on m’han cridat he estat. I ja és hora de tancar aquesta etapa pel simple fet que les cançons que vaig escriure amb 18 anys era amb una forma de pensar que ha canviat. I també ha canviat la percepció sobre De Duende, els primers deu anys s’entenia que era un cantautor amb banda i ara la gent creia que era un grup de versions, i no és que no faci algunes versions, però això a mi no m’agradava perquè s’estava perdent l’essència».

Quan cantes ara una cançó que vas escriure amb 18 o 20 anys és estrany?

«Més aviat sento nostàlgia perquè haig d’admetre que m’ho he passat molt bé, però ja no penso el mateix. Abans parlava d’estar al parc, anar de festa o de terceres persones i ara parlo més de mi i reflexions, i per això el canvi serà de Carlos ‘De Duende’ a Carlos Chavero, que és el meu nom. Tanquem una porta per obrir una finestra».

Imagino que ara ho estàs rememorant tot.

«Sí, i això serà el que passarà perquè començaré el concert amb la primera cançó que vaig compondre i que vaig cantar en un pub que fa temps que està tancat i que estava a l’avinguda President Macià. Recordo que ho vaig omplir d’amics i familiars i el propietari va facturar el que no està escrit».

I tu què vas facturar?

«Jo res, una birra suposo».

Aleshores el concert serà totalment dedicat a recordar aquests 20 anys no?

«Totalment. El 80% seran cançons pròpies i la resta serà un final de festa rumbera que és el que jo també faig. A més, comptaré amb Manuel Tejado a la guitarra que és del grup ‘La Klave’ d’aquí de Reus, també Ruben Lorenzo que és un teclista de Tarragona que m’ha acompanyat molt i col·laboracions amb grups de la zona com Vergüenza Ajena. Hi haurà de tot».

Per què a la Sala New York?

«Perquè la Loli, la propietària, està apostant molt per la música en directe com altres locals de la zona. Però ella sempre m’ha donat molt de suport, és un local idoni per fer-ho i et dona aquest altaveu per fer-ho. A més, la gent de la meva edat ja té nens i família, així que fer-ho de nit és més complicat i vull que vingui tothom que alguna vegada s’hagi sentit identificat amb alguna de les meves cançons».

Prefereixes actuar en un gran escenari amb molt de públic o en un bar?

«No seré hipòcrita, un concert gros, amb banda i la gent a sota cantant les teves cançons és ‘l’hòstia’. Però veure a dos metres a una persona cantant les teves cançons, aquesta forma més propera d’arribar no té preu».

Què li diries amb aquell noi de setze anys que cantava de franc en un pub?

«Primer m’aniria de festa amb ell. Després li diria que el camí serà difícil i que en aquest món hi ha gent que juga amb les teves il·lusions, però si el que li agrada és la música, endavant».

Parlem del futur, com serà la nova etapa?

«La primera pista és que serà amb el meu nom. Hi haurà cançons noves, recuperaré algunes com Ella, El forastero, Noche de verano o A tu lado caminar que renovaré i tot amb un nou so més acústic que ja estic treballant amb uns productors al Masnou».

Fins quan haurem d’esperar per escoltar a Carlos Chavero?

«Imagino que entre febrer i abril. Treure’m un single abans d’estiu i un altre enmig d’estiu. Volem ser constants per posicionar-nos i treure alguna cançó cada tres o quatre mesos i quan tinguem una mica de volum farem una presentació a Reus, perquè jo soc d’aquí i ho porto en bandera».

La gent de Reus és molt de Reus no?

«Si, jo soc molt de casa i no tinc tampoc cap rivalitat, encara que m’agradaria tocar molt més a Reus. Soc molt de Reus i del meu barri, el San José Obrero, però Reus hauria d’apostar molt més pels artistes de casa».

Aleshores, Reus s’oblida dels seus artistes?

«No crec que s’oblidi, perquè hi ha una sèrie d’artistes de la ciutat que sí que arriben a la gent pel motiu que sigui, però hi ha altres que també portem Reus allà on anem i ho diem a tot arreu i quan arriben els grans concerts per Barraques, Sant Pere o Misericòrdia no hi tenim cabuda, la gent d’aquí no hi té cabuda i és una llàstima».

Aleshores, a qui proposes per actuar a Barraques 2025?

«A Carlos Chavero».