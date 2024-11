El 85% de la flota de vehicles d'Aigües de Reus és elèctrica

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aigües de Reus ha publicat la licitació per a l’adquisició de sis nous vehicles elèctrics, amb la qual cosa assolirà l’electrificació del 85,2% de la seva flota de vehicles. Una inversió que cal emmarcar en les polítiques ambientals que l’empresa impulsa rere la consolidació de la transició energètica i una gestió més eficient del cicle integral de l’aigua.

La licitació ara en curs ha de permetre la incorporació de dos turismes, una moto, una furgoneta petita i una altra, de gran. D’aquesta manera, Aigües de Reus comptarà amb 23 vehicles elèctrics (tres dels quals híbrids), d’un total de 27, a banda de 23 punts de recàrrega (un per vehicle) distribuïts en les diferents instal·lacions d’Aigües de Reus.

Consegüentment, tan sols faltarà per electrificar quatre vehicles, en el benentès que n’hi ha alguns que, a data d’avui, encara no disposen d’alternativa elèctrica al mercat, com és el cas dels vehicles d’obra o de tipus industrial (retroexcavadores, camions, etc).

La incorporació de vehicles elèctrics va començar a fer-se realitat l’any 2021, en una operació de compra que va comptar amb una subvenció a càrrec del Pla Move.

«L’eficiència energètica ha d’inspirar de dalt a baix totes les dinàmiques d’una empresa com Aigües de Reus, ja tinguin a veure amb grans projectes com amb la gestió de les petites pràctiques quotidianes com és la mobilitat», assegura el regidor responsable del servei d’aigua, Daniel Rubio. «La transició energètica necessita de grans accions però també de petits canvis que acaben resultant poderosos», afegeix.

La majoria dels vehicles elèctrics són furgons i furgonetes que es destinen de manera continuada a la prestació del servei integral d’aigua de la ciutat, a disposició de la reparació d’avaries i guàrdies durant les 24 hores del dia. D’altres (turismes, turismes lleugers i motocicletes) s’utilitzen per a la gestió de comptadors, l’atenció ciutadana, inspeccions i altres contingències.

Pel que fa als punts de recàrrega, se n’han habilitat en quatre emplaçaments diferents: en el magatzem que l’empresa té al polígon Agro-Reus, a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) i a les oficines.