Tot a punt per Yes! La ciutat dels casaments a firaReus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

firaReus Events presenta un nou format de fira enfocada al sector de les celebracions nupcials i ho fa amb un esdeveniment amb format de festival. El plantejament d’aquesta fira és oferir experiències immersives i entreteniment als visitants, al mateix temps que es donen a conèixer les darreres novetats del sector.

Yes! La ciutat de casaments, és un gran aparador amb forma de ciutat amb cases de colors on s’ubiquen els expositors i amb diverses zones que recreen una ciutat: una plaça amb la zona gastronòmica, un bosc per a desfilades, un circ pels espectacles o un cinema per projectar els treballs dels fotògrafs i els creadors de vídeo, entre d’altres.

El regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement i conseller delegat de REDESSA, Josep Baiges, ha explicat que «després de 28 edicions de Tot Nuvis sent un referent a la demarcació en el sector nupcial, hem dissenyat aquesta fira amb la innovació i la creativitat com a eix central. Yes! La ciutat dels casaments és una gran festa on els visitants podran trobar tot el que necessiten per dissenyar el seu casament, experimentant en primera persona els productes i serveis que poden contractar».

L’oferta d’expositors inclou gairebé 40 empreses vinculades a l’organització de celebracions i esdeveniments com ara creadors de fotografia i vídeo; il·luminació i equipaments audiovisuals; hotels i espais per a la celebració de casaments i serveis de càtering; floristeries; detalls de boda; vestits de nuvi i núvia; joieries; i agències de viatges, etc.

Yes! La ciutat dels casaments és el resultat de la col·laboració publicoprivada que busca reunir l’experiència de l’equip de firaReus Events en la comercialització i organització d’esdeveniments, amb el coneixement de noves tendències i la creativitat de l’equip de professionals amb gran experiència en el sector nupcial de »Yes, the creative team!» (5floristeria, Grupo Aldellar i L’Avellana).

Activitats

El programa d’activitats de Yes! La ciutat dels casaments és molt ampli i inclou presentacions de destinacions per a viatges de noces o tendències en el sector de vestits nupcials; espectacles de màgia i de dansa, actuacions musicals i animació als carrers. I com a acte destacat, dissabte, de 22 h a 00 h, tindrà lloc la festa final amb l’actuació del grup de versions Cocktail Tributov.

Yes! La ciutat dels casaments se celebrarà aquest divendres i dissabte, 29 i 30 de novembre, amb el següent horari: divendres 29, de 17 a 23 h, i dissabte 30, de 12 a 00 h. L’entrada té un preu de 5 € i es pot adquirir a la web de la fira (www.yeslaciutatdelscasaments.cat).