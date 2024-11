Tallen la llum a un bloc de pisos sencer de Reus que tenia el subministrament elèctric punxat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un bloc de pisos situat al carrer de l’Agricultura, a la cantonada amb el carrer de Pau Gargallo, a la zona sud de Reus, ha quedat completament sense subministrament elèctric. La companyia Endesa ha procedit al tall de la llum després de constatar que l’edifici no comptava amb contractes en vigor i que la instal·lació presentava greus riscos de seguretat, com deflagracions i indicis d’incendi.

Segons va publicar ahir el Diari de Tarragona, la desconnexió va ser realitzada amb el suport dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, seguint l’article 87 del Reial Decret 1955/2000. Aquest article permet a les companyies elèctriques tallar el subministrament de manera immediata quan es detecten «instal·lacions perilloses», com sobrecàrregues de la xarxa o risc d’incendi, tal com ha estat el cas.

Situació precària dels veïns

Els residents, alguns dels quals asseguren viure al bloc de lloguer però sense contracte formal ni cèdula d’habitabilitat, es mostren preocupats per la situació. L’edifici no està completament acabat i no disposa de comptadors elèctrics. «Sabíem que no teníem comptadors, però tot està equipat amb aparells elèctrics i ara no sabem com ens ho farem sense llum», ha explicat un dels afectats al Diari de Tarragona.

Davant aquesta situació, les famílies podrien recórrer a Serveis Socials per buscar suport i solucions temporals. La manca d’electricitat dificulta el dia a dia dels residents, que hauran d’afrontar l’hivern sense aquest servei bàsic mentre es resol la situació administrativa i tècnica de l’edifici.