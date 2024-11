‘Un sol radiant’, de la guionista reusenca Clàudia Garcia de Dios, candidata als premis Goya, Gaudí i Feroz

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

La pel·lícula Un sol radiant és candidata als Premis Goya, Gaudí i Feroz. És el pas previ a la selecció de les candidatures definitives. «És molt difícil, però ha sigut una empenta que ens ha fet molta il·lusió», expressa la guionista reusenca Clàudia Garcia de Dios, una de les cinc cineastes que signa el llargmetratge. En la coautoria, també figura el nom de la cambrilenca Mònica Cambra.

Nascuda com a projecte acadèmic, l’obra, reconeguda amb el Premi Talents al D’A Film Festival, va estrenar-se a les sales de cinema el maig. Era una òpera prima. «Quan ens plantegem escenaris com possibles nominacions, intento baixar els peus a terra i pensar no només que era la nostra òpera prima, sinó que originalment va sorgir d’un Treball de Fi de Grau; tot arreu on arribi serà molt més del que estava planejant i del que podíem arribar a pensar», reflexiona Garcia de Dios.

La guionista reusenca explica que ja era «molt fort» que es projectés a les grans pantalles de Catalunya i d’altres punts de l’Estat —es va emetre en català, subtitulada—. La rebuda va ser «molt bona» i, amb els col·loquis que es van dur a terme acompanyant l’estrena, els espectadors van compartir amb l’equip les seves impressions i reflexions.

«És molt gratificant veure que el missatge realment ha arribat, que la gent l’entén», apunta. Així i tot, afirma que el desig era que les persones que havien vist Un sol radiant sortissin del cinema fent-se preguntes. «Què faria en aquesta situació? Quines persones són realment importants per a mi? Què poso en relleu en última instància? Quan res té sentit, què li ho dona a la vida?», planteja Garcia de Dios.

Una realitat inevitable

Un sol radiant planteja un escenari preapocalíptic. Mila, una nena d’11 anys, s’enfronta als últims dies de vida abans que un meteorit arrasi la terra. En 75 minuts, l’espectador és testimoni de com el personatge, interpretat per Laia Artigas, aprèn a gestionar la inexorabilitat de la mort. L’obra es pot veure a Filmin, VeoMAC, VeoFeroz i VeoGaudí.