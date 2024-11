Redessa preveu vendre una finca de 7.350 metres quadrats per un import superior a 1 MEUR

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El pressupost consolidat de l’Ajuntament de Reus per al 2025 contempla l’alienació de patrimoni per valor d’1.868.635 euros. El gran gruix de l’operació recaurà en la venda d’una finca de Redessa situada a l’avinguda dels Mercaders, 4, a tocar de la Central Integrada de Mercaderies (CIM) del Camp. Amb la parcel·la, d’uns 7.350 metres quadrats (m2), es preveu ingressar uns 1,4 milions d’euros, si bé restarà confirmar l’import de sortida de la subhasta pública.

La finca limita al nord-est amb la carretera T-11 i es troba annexa a les instal·lacions de l’empresa GO Motor i davant del centre Aura d’Institució Tarragona. Casualment, és el mateix solar on, la primavera del 2022, es van dur a terme prospeccions arqueològiques.

Els Serveis Territorials de Cultura de Tarragona van indicar a Redessa que s’havien de dur a terme els treballs abans d’actuar a la parcel·la, en haver localitzat, a terrenys propers, un jaciment del neolític, restes d’una vil·la romana i una necròpolis que s’hauria començat a utilitzar en l’antiguitat tardana i s’hauria expandit fins a l’època visigoda.

Fonts de l’empresa municipal recorden que el resultat «va ser que no hi havia restes arqueològiques» de forma que, ara, es procedirà a vendre l’espai. La voluntat és convocar la licitació «abans de finalitzar l’any».

La parcel·la està classificada com a «sòl urbanitzable programat, delimitat» i «zona de desenvolupament per a serveis i activitat econòmica». De fet, està present al catàleg d’immobles disponibles de l’Ajuntament, inscrita com a solar d’ús industrial o de serveis. L’edificabilitat total serà d’11.766,40 m2, amb una alçada màxima de 25 metres.

Pel que fa al procediment de les prospeccions, el primer pas va consistir a fer un decapatge de tota la superfície per tal de localitzar o descartar la presència de restes arqueològiques. Si se n’haguessin trobat, s’hauria dut a terme una excavació sota la supervisió d’un arqueòleg especialista.

425.000 euros més

L’altra peça de patrimoni de què preveu desprendre’s l’Ajuntament de Reus és una finca a la carretera de Constantí, que permetrà ingressar uns 425.000 euros addicionals. El regidor d’Hisenda, Manel Muñoz, va explicar a Diari Més a principis de novembre que es tracta d’una operació que «tenim segura, no és fer volar coloms» i que ja s’ha adjudicat a l’empresa Tecnolama.

Està previst que aquests diners es destinin a finançar, parcialment, el paquet d’actuacions a la via pública previstes per al 2025, que en total tindran un cost de gairebé 5 milions d’euros. El carrer d’Astorga, la Bassa Nova, el carrer del Doctor Ferran, el sector H-12, el carrer Ample i l’estació de Bellissens són alguns dels indrets on s’executaran projectes.

Per a l’exercici del 2024, l’Ajuntament tenia prevista l’alienació de patrimoni per un valor de 7,2 milions d’euros. El còmput resultà de dues operacions: la compra per part de P3 Logistic Parks d’un terreny de 175.000 m2 al sector H12 per construir-hi una nau logística i la venda de l’antiga fàbrica tèxtil Pich Aguilera. La subhasta pública d’aquest immoble, que va sortir per 4,9 milions d’euros, quedà deserta, i el consistori treballa per poder convocar un nou concurs.