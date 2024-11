REGALÀS: amimir.com posa hotel a David Broncano i Pablo Motos

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Amimir.com, una de les plataformes del grup reusenc Viajes Para Ti ha utilitzat les seves xarxes socials per donar-li un toc d’humor al conflicte que s’ha produït aquests dies entre Pablo Motos i David Broncano. I és que dijous passat, 'La revuelta', programa presentat per Broncano, va denunciar que s’havia quedat sense poder entrevistar Jorge Martín per pressions exercides per 'El Hormiguero', programa presentat per Motos, que exigia poder xarrar amb el campió de Moto GP en primícia.

Broncano va poder entrevistar Martín, però a condició que el vídeo no s’emetés abans de la visita del pilot a 'El Hormiguero', que es va produir en el dia d’ahir. Així doncs, amb tal de reconciliar-los, l’equip de màrqueting d’Amimir.com ha publicat un post, a través d’Instagram, en el que es pot veure com han dut a terme el disseny d’una divertida lona amb l’"objectiu" d’instal·lar-la en ple centre de Madrid.

En la lona es pot llegir: "Pablo, David: Daos una (re)vuelta y sentid el hormigue(r)o. Nosotros ponemos el hotel. Amimir.com, el buscador de hoteles para todos". A més, en el post, l’equip de màrqueting, en mode de broma, explica que "hem pensat en fer una cosa èpica, ens ajudes a convèncer el nostre cap? Volem penjar aquesta lona gegant a Madrid".

A més d’Amimir.com, un web de reserves hoteleres, el grup reusenc Viajes Para Ti també treballa amb dos portals més, Esquiades.com i Buscouncollo.com. D’una banda, Esquiades.com és pionera en la venda online de paquets de la neu a Espanya.

D’altra banda, Buscounchollo.com ofereix ofertes flaix des del 2010, oportunitats de viatge generalistes vigents per un temps limitat: vacances, escapades, viatges a la platja... Així doncs, el grup reusenc de Viajes Para Ti aconsegueix diferenciar-se en el món del turisme online gràcies a l’especialització, l'aposta per la tecnologia i l'atenció al client.