El litigi legal del contracte de la brossa de Reus arriba al seu final: el Suprem no admet el recurs d’FCC

El litigi entorn de l’adjudicació del contracte de la brossa de Reus ha arribat al seu final. La sala tercera contenciosa administrativa del Tribunal Suprem ha decidit no admetre el recurs de cassació presentat per FCC Medi Ambient SA contra la sentència emesa el 18 d’octubre del 2023 per la secció cinquena de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en què es concloïa que l’atorgament del servei de neteja viària i recollida de residus havia estat correcta i no s’havien observat actuacions «inadequades».

Amb aquesta resolució, arriba al final el recorregut judicial de les reclamacions de l’empresa, que havia presentat un seguit d’impugnacions de forma continuada a l’adjudicació del contracte de la brossa a Reus Net —la unió temporal conformada per Valoriza Servicios Medioambientales i Romero Polo—.

L’Ajuntament de Reus valora «positivament» la decisió judicial «perquè sempre ha defensat la conformitat a dret de la decisió d’adjudicació, com així s’ha confirmat; la qual ha permès a la corporació municipal prestar un servei eficient i flexible per donar resposta a les demandes dels veïns i veïns; un servei pròxim a la ciutadania i adaptat a les característiques de cada barri de la ciutat».

El consistori també subratlla que el procediment judicial «no ha afectat en cap moment la prestació del servei de neteja viària i recollida de residus des de la seva posada en funcionament l’any 2021». FCC ja havia elevat el cas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya després que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic desestimés, mitjançant resolució del juny del 2021, el recurs presentat per l’empresa contra l’adjudicació del servei de la brossa.

A finals d’octubre, el mateix organisme va decidir acceptar el desistiment del recurs interposat per FCC contra l’ampliació del contracte aprovada al ple de l’Ajuntament de Reus del passat mes de febrer. La companyia argumentava que o bé «no s’ha respectat la prohibició d’incorporar nous preus unitaris» o bé considerava «substancial una modificació contractual» que, en cas d’haver figurat a la licitació inicial, «hauria permès la selecció de candidats diferents dels seleccionats».

A més, apuntava que l’Ajuntament no havia facilitat l’expedient de contractació ni els informes. Després de tenir accés a la documentació i revisar-la, el 21 d’octubre, FCC va expressar la seva voluntat de desistir del recurs.

El nou conveni de Reus Net

En paral·lel, els treballadors del servei de neteja viària i recollida de residus i Reus Net ultimen els detalls per signar el nou conveni laboral. En aquests moments, tal com ha pogut saber Diari Més, el procés es troba en fase «d’informació i ratificació interna».

Cal recordar que, a mitjan novembre, el comitè d’empresa i la direcció de la UTE van arribar a un principi d’acord que contemplava increments salarials i millores encaminades a facilitar la conciliació familiar de la plantilla. El conveni estarà vigent fins al 2028.