L'espai 'Un Nadal Rodó' omplirà la plaça de la Llibertat de contes

El dijous 28 de novembre i fins al 4 de gener, coincidint amb l’encesa de llums de la Campanya de Nadal de Reus, es posarà en marxa l’espai Un Nadal Rodó. Situat a la plaça de la Llibertat, consta d'un grup de boles nadalenques plenes de contes i de màgia. Així ho han presentat aquest matí l'alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita; la regidora de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, i el regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens.

Per segon any consecutiu, s’obrirà aquest espai de la plaça de la Llibertat, però amb una temàtica diferent, i és que enguany les esferes d’aire estan tematitzades amb diferents contes amb il·lustracions realitzades per diferents il·lustradores i il·lustradors de la ciutat. Només arribar els visitants es trobaran 4 llibres gegants amb les diferents temàtiques dels contes que obren pas a l’espai Un Nadal Rodó.

A cada esfera hi ha escenificats 4 contes agrupats per temàtiques i s'haurà de donar tot un tomb de 360 graus per descobrir-los. També hi haurà elements de llum que indicaran el recorregut a fer per gaudir de la màgia del Nadal. Per seleccionar els contes s'ha comptat amb la col·laboració dels infants que participen al Projecte Vincles, en aquest cas entre l'Escola Prat de la Riba i l'Institut Municipal Reus Cultura. Els artistes han creat diferents escenes i personatges de cada conte que ajudaran al visitant a descobrir de quin conte es tracta.

A l’entrada al Nadal Rodó també hi haurà un espai gastronòmic propi del Nadal, on a més de comprar diferents productes, també es podran degustar mentre.

Durant tot el recorregut dels contes també ens trobarem amb diferents elements de llum que li donen a l’espai aquest toc nadalenc.

El Calendari de l'Advent

Com a novetat al final del Nadal Rodó s'ha creat un Calendari d’Advent gegant. Cada dia, des de l’1 de desembre fina al 24 de desembre s'obrirà una de les seves portes, a les 18:00 h, i es desvetllarà l’activitat d’aquell dia. Seran tallers, actuacions, conta contes, i moltes coses més. Les activitats estaran dinamitzades per dues actrius que personifiquen la màgia i la il·lusió. Aquest calendari ha estat construït per les Brigades Municipals.

I del 28 de desembre al 4 de gener es transforma i es converteix en el campament dels patges reials i la recollida de cartes.

L’espai s’inaugurarà el dijous 28 de novembre a les 19:00 h i obrirà els dies laborables de 10:00 h a 20:00 h.