L’Ajuntament de Reus inicia el tractament contra la processionària del pi

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei de Jardineria de la regidoria de Via Pública de l'Ajuntament de Reus ha iniciat els tractaments pel control la processionària (Thaumetopoea pityocampa), una plaga que afecta principalment els pins i que pot causar irritacions o urticàries a les persones i també als animals. Les zones on es fan els tractaments estan senyalitzades amb un cartell d'avís informatiu.

Per combatre aquesta plaga es fa un seguiment evolutiu de la seva presència a la ciutat i es planifiquen les actuacions per a minimitzar els possibles efectes negatius sobre la ciutadania. D'aquest seguiment s'ha determinat que l'insecte es troba en el moment òptim pel fer una actuació de control. Per aquest motiu, s'ha previst dur a terme el tractament fitosanitari de control, en horari nocturn, durant els pròxims dies en diferents zones verdes d'àmbit municipal de la ciutat on s'ha detectat la plaga.

El producte a utilitzar està indicat específicament pel control de la processionària. Aquest no perjudica les persones i animals de companyia. En el cas que per raons meteorològiques no es pugui realitzar s'ajornarà fins que les condicions siguin les adequades, tornant a penjar el comunicat abans de realitzar el tractament.

El servei municipal de Jardineria realitzarà el tractament als vora 2.000 pins que hi ha a la ciutat en espais verds municipals.

L’Ajuntament de Reus recomana als propietaris de zones verdes privades amb processionària que realitzin el mateix tractament —l’únic eficaç en l’actual fase d’evolució de l’insecte—, i recorda la necessitat de fer els tractaments preventius amb productes biològics a l’octubre.

El regidor de Via Pública, Daniel Marcos, afirma. que «des dels serveis municipals posem tots els mitjans per mitigar o evitar la incidència d'aquesta plaga especialment als espais i nuclis habitats de la ciutat, ja que sovint pot desembocar en la presència d'erugues i ocasionar molèsties a les persones als llocs on aconsegueix desenvolupar-se».