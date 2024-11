Alumnes de Reus aprenen tècniques per a estalviar en la factura del llum

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Quan anava a l’escola o l’institut una de les preguntes més típiques d’un alumne cap al professor d’una assignatura que odiava era: «I això per què em servirà?». Davant d’aquesta situació el docent es defensava millor o pitjor, però ahir no hi havia aquest problema.

Un dels centenars de situacions que es trobaran els joves en independitzar-se al cap d’uns anys, si és que el preu de l’habitatge els hi permet, és pagar factures com la del llum. Per a posar-ho més fàcil, el programa Endesa Educa visita a més d’una setantena d’escoles catalanes per oferir tallers per a donar a conèixer conceptes bàsics d’aquesta temàtica i altres.

Ahir va ser el torn dels alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Roseta Mauri de Reus. La classe magistral va iniciar amb el dubte de: «Què significa potència contractada?», que va rebre una resposta tan senzilla com aclaparadora per part d’un alumne assistent: «La potència que contractes».

«Perquè ens fem una idea, és com quan et compres un mòbil i per tenir accés a Internet has de contractar una tarifa que et dona dades que poden ser il·limitades o no», va exemplificar la Marina, encarregada del taller. «Aquí és una cosa semblant, perquè si contractes massa potència estaràs pagant de més, però si contractes una tarifa molt reduïda constantment s’anirà el llum», va afegir.

Però per conèixer aquesta dada, primer que tot, els estudiants havien de descobrir el que era la potència màxima, que és el consum acumulat de tots els electrodomèstics d’una llar. «Però no estaran encesos tots a la vegada», va continuar explicant, mentre cada pregunta es convertia en un joc on els grups més ràpids en trobar la resposta encertada rebien diners que utilitzarien més endavant. La decepció va ser palpable quan alguns d’ells es van adonar que no eren diners reals.

Aleshores, va arribar la part més interessant, en què els joves havien d’escollir amb els diners imaginaris obtinguts quins productes dels proposats comprar. Entre aquests hi havia frigorífics, rentadores, televisors, entre altres electrodomèstics comuns.

Alguns d’ells eren més barats, però menys eficients, i d’altres, tot i tenir un preu de venda més car, oferien una millor eficiència energètica. «Potser us sembla atractiu comprar un electrodomèstic abans que un altre perquè és més barat, però si us podeu permetre l’altre ho heu de veure com una inversió, perquè si el seu consum és inferior ho acabareu amortitzant», va reflexionar la Marina.

A més, aquesta sessió també va servir per motivar als joves a pensar en opcions per millorar l’estalvi energètic amb bones praxis. «Desendollar el mòbil quan ja està al 100% de bateria o aprofitar una rentadora per rentar la màxima roba possible», va proposar un noi, mentre que una companya va afegir «hem d’aprofitar la llum solar i només utilitzar la calefacció els dies de més fred».