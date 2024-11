Reus diu «no» a tenir vergonya per assenyalar als agressors

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir al vespre prop de 200 persones van participar en la manifestació pel 25N a la ciutat de Reus. Amb el lema «fem que la vergonya canviï de bàndol», l’acte volia demostrar que les víctimes no havien de sentir vergonya, sinó que els que l’haurien de tenir són els agressors i el seu entorn còmplice. La mobilització va iniciar al Mercat del Carrilet poc després de les 18.30 hores i va fer parades a l’avinguda del Carrilet, el Fossar Vell i la plaça del Mercadal per a dur a terme diferents denúncies.

En el seu inici al mercat, la primera denúncia va ser per condemnar els moviments antifeministes que ataquen o discriminen a les entitats feministes o duen a terme accions en contra de centres sanitaris on es practica l’avortament. «Vergonya em faria dir que la violència no té gènere, equiparar el feminisme amb el masclisme, dir que les denúncies són falses o culpar a les víctimes», van afirmar en aquesta primera parada.

La segona parada, a l’avinguda del Carrilet, va servir per fer la segona denúncia en contra dels feminicidis. En aquesta, es va recordar les 28 dones assassinades enguany, tres d’elles a la demarcació de Tarragona. A més, també es van assenyalar els feminicidis vicaris, què és la violència envers els fills per maltractar a la mare, i els assassinats a Palestina, on una gran part són dones.

En la tercera parada al Fossar Vell la crítica va ser en contra del «pacte de silenci» format per empresaris, polítics i mitjans de comunicació. «Els agressors no són monstres, són pares, treballadors, polítics, youtubers, que es veuen en una posició de força davant la víctima», van exposar.

I, finalment, l’última parada important abans de dirigir-se a la plaça de la Patacada va ser al Mercadal. Aquí es va proclamar l’última denúncia en contra de la violència institucional i de ser còmplice d’una agressió en guardar silenci. «No em fa vergonya deixar de ser amic d’un agressor», van sentenciar.