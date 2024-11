Les obres de reurbanització del carrer Ample i el ‘Condesito’ de Reus començaran després de Reis

Recreació virtual de com s’espera que quedi la plaça del Pintor Fortuny, que serà reconvertida en un espai de trobada i gaudi per a la ciutadania.Aj. Reus

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El compte enrere per a la transformació del carrer Ample i la plaça del Pintor Fortuny ja ha començat. L’Ajuntament de Reus ha decidit, per acord de Junta de Govern Local, adjudicar a l’empresa Tecnología de Firmes, SA, el contracte d’execució de les obres de reurbanització de la zona, que també inclou la connexió de la plaça del Víctor amb el Centre Cívic Gregal, per un import de 2.285.544,80 euros (IVA inclòs). Els treballs, que tindran per objectiu cedir més espai al vianant, duraran 14 mesos i començaran «després de les festes de Nadal», precisen fonts municipals. En concret, la data prevista és el 13 de gener del 2025.

La regidora d’Urbanisme, Marina Berasategui, explicà ahir, en una reunió amb els veïns del nord, que la intervenció es durà a terme per trams. Arrencarà pel cap del carrer Ample, a la unió amb el passeig de Mata, i acabarà a la plaça del Pintor Fortuny. Així mateix, mencionà que l’accés als vehicles estarà «restringit». D’altra banda, des de la plaça del Víctor cap a l’estació de tren, el sentit de circulació serà de pujada. La resta, de baixada.

El projecte preveu la modificació de la vialitat per reduir el trànsit rodat i «capgirar la forma de viure l’espai públic». Avui dia, el 57% de l’espai del carrer Ample està reservat al cotxe. Amb la remodelació, el vianant passarà a ocupar un 63% de la superfície. L’artèria esdevindrà de plataforma única i eliminarà aparcament. Pel que fa a la plaça del Pintor Fortuny, el ciutadà guanyarà més de 1.000 metres quadrats per al seu gaudi i facilitarà la continuïtat amb els carrers de Llovera i de l’Amargura.

L’estàtua del Condesito, que serà reubicada per coincidir amb la bisectriu de la façana de l’edifici de la Caixa, presidirà una àgora de trobada, estada i joc, en què hi haurà més vegetació. En darrer terme, la segona fase de la intervenció al voltant de la plaça del Víctor permetrà la unió amb el Centre Cívic Gregal. L’àmbit de l’actuació abastarà el carrer Alt de Sant Josep i un tram del de Castellvell, així com part de la plaça del Pintor Ferré Revascall.

El president de l’associació de veïns Reus Nord, Josep Ramon Ferré, considera que aquestes obres seran «importantíssimes», sobretot, per a «la part comercial». «Comercialment, li falta una mica d’empenta al carrer Ample», opina. Ferré pensa que s’hauria d’intentar que un negoci «motor» s’ubiqués a la part superior per «arrossegar» la gent, ja que «no acaben de pujar».

Així mateix, assenyala que, amb la transformació, aquest entorn esdevindrà «un espai molt agradable». Amb tot, a la reunió, veïns i comerciants del barri van expressar preocupació per la mobilitat i les possibilitats d’aparcament. Berasategui va assegurar que es preguntarà a cadascú les seves «necessitats logístiques».

Centre Cívic Gregal

En la trobada, la cap del grup municipal d’ERC i primera tinenta d’alcaldessa, Noemí Llauradó, avançà que el gener del 2025 s’inaugurarà el Centre Cívic Gregal i comentà que li agradaria que es mantingués com a «tònica general» el fet que la ciutadania fos partícip d’opinar sobre l’activitat que s’hi portarà a cap.