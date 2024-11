Reus intensifica les actuacions del pla de recollida de fulles

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Via Pública i l’empresa concessionària del servei de neteja i recollida de residus, Reus Net, ha intensificat les accions del pla de recollida de fulles. El dispositiu especial de manteniment i neteja de la ciutat es posa en marxa coincidint amb la caiguda de les fulles dels arbres caducifolis amb l’arribada de la tardor, les baixes temperatures i episodis de fort vent.

Els treballs se centren especialment en aquells espais de la ciutat com vials i voreres on l’acumulació de fulles pot causar molèsties a la ciutadania. En total, es fan cinc recorreguts diferents, per tal d'arribar a totes les àrees de la ciutat.

Les actuacions previstes al pla es desenvolupen de dilluns a divendres, en horari de tarda.

El servei es porta a terme amb un vehicle escombradora, conduit per un maquinista, juntament amb un operari amb un bufador, s'encarrega de facilitar-li la feina, així com n'incrementa l'efectivitat, tot traient les fulles de la vorera o de llocs de difícil accés,

El regidor de Via Pública, Daniel Marcos, afirma que «incrementem la freqüència de les actuacions per evitar molèsties a la ciutadania i millorar la neteja de la ciutat. Escoltem les demandes de la ciutadania, i amb accions com aquesta, donem resposta i complim amb el nostre compromís de mantenir els carrers nets».

El dispositiu complementa el calendari de neteja de la ciutat, que ja preveu treballs semblants com el dispositiu que es porta terme amb motiu de la caiguda i acumulació de flors dels arbres.

La caiguda de les fulles forma part del cicle vital dels arbres, però determinades espècies poden generar més incidència en la via pública per les característiques de la seva fulla.