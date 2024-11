La Generalitat i l’Ajuntament treballen per l’encaix de la nova mobilitat del sud de Reus

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Quan l’actual govern municipal va entrar a l’Ajuntament un dels eixos de les seves actuacions per aquest mandat va ser el desenvolupament de la zona sud de la ciutat. Un fet que, sigui amb més o menys encert, sembla que compleixen pel que fa a la mobilitat.

El més conegut de tots els projectes és el trasllat de l’estació d’autobusos al Parc Mas Iglesias que s’engloba dins de l’avantprojecte de reordenació del Carrilet que ha generat polèmica, però també està l’estació de trens de Bellissens i el tramvia que, tot i que impliqui a tota la ciutat, entrarà i sortirà pel sud.

Tots aquests projectes plegats poden generar un canvi en el tauler de joc que ajudi a dinamitzar en l’àmbit social, econòmic i cultural els barris del sud de la ciutat, o aquest és l’enfocament dels partits de govern, però suposa un repte; com encaixar en un mateix espai tres projectes de mobilitat tenint en compte la intermodalitat.

D’aquests tres projectes, l’únic en marxa és el de l’estació de tren. Les obres van iniciar el passat mes de setembre i haurien de finalitzar l’any vinent. Pel que fa al TramCamp, la primera fase s’espera que comenci el 2025 des de Cambrils, però quan finalitzarà encara és un misteri. I, finalment, el Carrilet, que a part del trasllat de l’estació d’autobusos també incorpora altres actuacions com la pacificació del carrer Escultor Rocamora o la remodelació del Mercat del Carrilet.

Actualment, està en fase d’avantprojecte, per tant, podria no ser el projecte definitiu. Fonts del Departament de Territori de la Generalitat consultades per Diari Més asseguren que «L’Ajuntament de Reus està duent a terme l’encaix urbanístic de l’estació de busos en coordinació amb el Departament i, un cop fet, continuarem treballant en la definició del projecte». Cal recordar que la Generalitat és una administració clau pel que fa als projectes de l’estació d’autobusos i el tramvia.

Jaume Vidal i Alcover

Tots tres projectes conflueixen en un punt: el carrer Jaume Vidal i Alcover. En aquesta via hi ha situats dos centres educatius i en un futur tres amb la construcció de l’escola bressol l’Ametller. L’estació de trens de Bellissens estarà situada en la rotonda en la qual conflueixen l’avinguda de Josep Pla i els carrers Manuel de Pedrolo, Mercè Rodoreda i Jaume Vidal i Alcover. El tramvia està previst que recorri aquest carrer per entrar a la ciutat i l’accés de l’estació de busos projectada al Parc Mas Iglesias també serà per aquest carrer.

Tot i que està previst que sigui convertit en un carrer d’accés limitat a transport públic, no sembla convèncer els veïns. «Estem d’acord amb la nova estació de busos, l’estació de tren i el tramvia. Però no volem que aquest últim passi pel carrer Jaume Vidal i Alcover seguretat», afirma Francesc Jornet, president de l’AV Roserar Mas Iglesias, a la vegada que proposa que passi per l’avinguda de Josep Pla. Per la seva banda, el portaveu de l’AV Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias, Òscar Mendoza, puntualitza que la disconformitat de l’associació és amb el canvi d’ubicació de l’estació de busos: «Estem d’acord amb la renovació de l’estació de busos i la intermodalitat al sud, però no a canvi de perdre bona part del parc. També estem d’acord amb el tramvia, però amb un consens entre tècnics i teixit social».

A més, en el passat ja s’han mostrat contraris en què el tramvia passi pel carrer Jaume Vidal i Alcover, tot i que en el seu cas han proposat com a alternativa que el tramvia passi per l’avinguda de Salou a través del pont que hi ha projectat perquè travessi les vies del tren i uneixi avinguda de Salou i Universitat.