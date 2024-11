Conflicte laboral al Consell Comarcal del Baix Camp: millores salarials i sobrecàrrega de feina

Fa més d’un any que els treballadors es mobilitzen per reclamar la publicació de les taules salarialsGerard Martí

La lluita continua al Consell Comarcal del Baix Camp. Va ser el setembre del 2022 que el ple de l’ens supramunicipal va aprovar unes taules salarials actualitzades. La seva aplicació quedà estroncada i no es va poder desencallar després de la impugnació dels pressupostos del 2024.

«La situació s’ha anat agreujant i, ara, hem dit ‘prou’», explica la presidenta del comitè laboral, Conxi Montes. Els treballadors fa més d’un any que es mobilitzen per demanar la publicació de les taules salarials i denunciar la sobrecàrrega de feina. Van arribar a demanar, fins i tot, la implicació del Departament d’Empresa i Treball.

Montes explica que un 70% de la plantilla veuria millorades les seves condicions laborals amb les noves taules salarials. A més, critica que, amb els anys, s’ha sumat un «agreujant» amb la sobrecàrrega laboral. «A banda que el volum de feina amb els anys ha anat augmentant, hi ha baixes i excedències que no es cobreixen, jubilacions en què les places queden descobertes», assenyala la presidenta del comitè.

«Tot això provoca ansietat, malestar, estrès, baixes... És un peix que es mossega la cua», afegeix. Així mateix, puntualitza que «fa dos mesos i mig que estem sense gerent perquè està de baixa, no tenim la figura de comandament».

La impugnació dels pressupostos «segurament ha provocat i motivat que estiguem en aquesta situació», però Montes creu que hi ha «alternatives». «Existeixen subvencions, recursos, es pot plantejar una ampliació de crèdit... Mil coses es poden fer, però o no les han plantejat o no les han volgut fer», apunta.

Davant la «inacció» del Consell Comarcal, el personal ha demanat la dimissió de tot el ple de la corporació, així com dels càrrecs de confiança de l’equip de govern, «com una mesura de protesta davant la contínua falta d’accions executives per resoldre els greus problemes que afecten tots els departaments».

«No estan fent absolutament res de tot el que han anat prometent en les reunions», lamenta Montes. Avui, a les 10.30 hores, tornaran a concentrar-se a les portes de la seu de l’organisme supramunicipal. Abans, tindran una nova reunió amb la corporació. «Volem un compromís pactat, signat i que ens assegurin que tot això es durà a terme; si no, no pararem», conclou Montes.