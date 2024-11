El Congrés Europeu del Bonsai a Reus reuneix aficionats de tot el món

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Les instal·lacions del firaReus Events acollien des de primera hora del matí a més d’un centenar d’assistents de tot arreu en el Congrés europeu del Bonsai. Un cap de setmana que va generar expectativa, tal com ho va demostrar la cua de persones que es va formar el dissabte, el primer dia del congrés, que arribava fins a fora del recinte.

A més, els visitants no tan sols eren nacionals, ja que tan sols era necessari passejar-te uns minuts per escoltar com els assistents parlaven en castellà, anglès o francès.

Dues persones observen un bonsai al Congrés Europeu de bonsaisTjerk van der Meulen

Per un costat, diferents entitats i negocis participants van muntar parades exposant els seus bonsais i eines a la venda amb preus molt dispars, des de petits arbrets d’uns 20 euros fins a bonsais de més de 500 euros. I, per una altra banda, una exposició amb bonsais de diferents participants, cadascun de mides, colors i formes diferents i, en alguns casos, amb aspectes inversemblants del que t’esperes d’un arbre.

El president de l’Associació del Bonsai Espanyol (ABE), Juan Gómez, va afirmar que actualment «els bonsais estan en auge». «Els congressos com aquest acosten el sector a la gent, perquè ens visiten molts aficionats dels bonsais, però també ve gent que vol iniciar-se», va assegurar el president. Per aquest motiu, durant el cap de setmana van oferir tallers per a iniciació en els quals donaven unes pautes per a poder cuidar un bonsai.

«La gent pensa que és molt difícil perquè una vegada els van regalar un bonsai i es va morir, però tan sols has de tenir una sèrie de coses en compte», va destacar. Per exemple, un dels punts a tenir present és que no s’ha de fer servir l’aigua d’aixeta per a regar, ja que està tractada amb químics que són verí pels bonsais. «El millor és utilitzar aigua embotellada o d’un pou», va comentar Gómez.

A més, convencions com la celebrada aquests dies serveixen per desmentir fets com que els bonsais són una espècie d’arbres petits. «Un bonsai pot ser qualsevol arbre del bosc que se’l manté en aquesta mida dins d’una torreta. Si ara plantes un bonsai al bosc creixerà com un arbre», va explicar el president de l’ABE, a la vegada que afegia que «el bonsai no neix, es fa».

A més, Gómez també va apuntar que la llarga vida dels bonsais suposa un repte: «Els bonsais poden viure més de cent anys, fins i tot, alguns passen a mans de diverses generacions d’una família. Però això també suposa que sigui una herència enverinada, perquè t’has de fer càrrec».

Així i tot, es tracta d’una herència que centenària que, en alguns casos, «he arribat a veure bonsais de 50.000 euros». «No és molt comú, però he arribat a veure gent que ha canviat un bonsai per un cotxe o una moto», va admetre Juan Gómez.