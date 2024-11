Veïns de l’estació Reus Centre continuen queixant-se del soroll dels autobusos

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns de l’entorn del carrer Camí de Riudoms continuen queixant-se de les molèsties que suposa el soroll que causen els autobusos que passen per l’estació Reus Centre. Fa més d’un any que s’allarga aquesta situació i les coses no han canviat. «Les coses no han millorat. És una molèstia quan fan esperes llargues fins a l’hora de sortida. Hi ha autobusos que es passen un quart d’hora o vint minuts amb el motor encès», explica l’Adrià, veí del carrer. Una problemàtica que assegura que és «a totes hores», ja que «hi ha autobusos que fan sortides a la matinada».

Qui també afirma tenir constància d’aquestes queixes és el president de l’Associació de Veïns de la Plaça de la Pau, Victor Muñoz, zona també pròxima a l’estació: «Alguns veïns s’han queixat pel tema del soroll dels autobusos, que especialment molesta a l’estiu». Tot i que el president reconeix que era normal que la plaça de les Oques reivindiqués que hi havia massa afluència de busos a la seva zona, «el fet de traslladar-ho aquí sense tan sols comentar-ho amb els veïns ens ha generat aquest problema». Malgrat les molèsties, Muñoz admet que en cap moment s’ha fet una queixa per escrit, però sí que «li vam comentar tant a l’anterior alcalde com a l’alcaldessa actual».

En general, la majoria dels veïns coincideixen en el fet que les pitjors hores són o a la matinada o al vespre. Una altra veïna de la zona, que prefereix mantenir-se en l’anonimat, comenta que «a mí en general no em molesta tant perquè passo moltes hores fora de casa, però és cert que al vespre, que ja no hi ha tant de soroll i tu vols sopar tranquil, es fa bastant molest». Per un altre costat, la Paula, veïna també del carrer Camí de Riudoms, assegura que és «horrorós». «Visc en un quart pis, tens la finestra tancada i sents el motor de l’autobús. Ara perquè tenim tot tancat a l’hivern, però a l’estiu amb les finestres obertes t’obliga a tancar perquè no sents el televisor o el que diu una altra persona», lamenta. A la vegada, apunta que el pitjor moment de tots és al matí, perquè «això s’omple de gent que va a la universitat, a Tarragona o Barcelona». «De cop tens cues de persones, que no molesten perquè a aquelles hores la gent no està molt xerraire, però l’autobús ja fa estona que està amb el motor encès», critica.

Resposta de Monbus

No obstant això, aquesta veïna reconeix que tampoc és que la culpa sigui dels conductors: «Un dia vaig baixar per preguntar i em van dir que el problema era que els autobusos tardaven molt a engegar-se i si aturaven el motor, entre que es refredava i s’escalfava, no arribarien a l’hora de la sortida. Aleshores, els conductors no tenen la culpa, però el soroll és espantós».

Fonts de Monbus, empresa encarregada del servei, consultades pel Diari Més, afirmen que «es tracta d’un problema recurrent». «Els conductors tenen indicacions concretes d’apagar el motor en cas de parades de llarga duració, tot i que gairebé sempre estan poc temps», afegeixen. A la vegada, puntualitzen que «es tracta d’un punt de molt de trànsit, amb constants entrades i sortides, i aquest moviment de vehicles fa que el soroll sigui difícilment evitable».