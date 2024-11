Reus homenatja el seu pintor més internacional

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

La celebració de l’Any Fortuny ja ha donat el tret de sortida de manera oficial a la ciutat de Reus. Ho va fer ahir a la nit amb la inauguració que es va dur a terme al Teatre Fortuny, fent-ho coincidir amb el 150è aniversari de la seva mort el 21 de novembre de 1874, amb tan sols 36 anys.

L’acte va comptar inicialment amb les intervencions institucionals al voltant de la figura del pintor Fortuny. Malgrat la seva mort prematura, la seva curta vida va ser suficient per generar una obra artística que el va fer esdevenir en un personatge molt estimat pels reusencs i que va deixar emprempta en la capital del Baix Camp. Mostra d’aquest fet va ser que el Teatre Fortuny es va gairebé omplir de persones interessades en la seva figura artística i que estona abans de l’inici esperaven a les portes del teatre.

«Arranquem definitivament amb l’Any Fortuny, en honor d’un dels nostres fills més il·lustres i més internacionals», va anunciar orgullosament el regidor de l’Àrea de Cultura i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus, Daniel Recasens. A la vegada, també va esmentar el gran nombre d’actes previstos per celebrar-ho durant el pròxim any: «Convidem a tothom a seguir i participar en tots aquells actes que estan previstos per conèixer encara més la seva figura com a artista».

Descobrir la figura de Fortuny, el principal objectiu d’aquest esdeveniment que s’allarga fins a finals de l’any vinent. Així i tot, no és l’únic, ja que, tal com Fortuny va ser un artista «reconegut internacionalment», també hi ha la voluntat de col·locar a Reus com «un referent cultural» més enllà de les fronteres catalanes. Aquest fet va quedar palès quan es va aprofitar ahir a la nit l’acte per a fer menció de les diverses activitats organitzades en ciutats espanyoles, com són Madrid, Granada o Sevilla i de fora d’Espanya, com són París, Roma o Nàpols, entre altres.

Finalitzades les intervencions, va ser el torn de les actuacions musicals. Amenitzat per l’Orquestra Camerata XXI, van tocar diverses peces que van acompanyar a la veu dolça d’Aida Folch, que va recitar diversos poemes durant l’acte que va durar gairebé una hora.