Quatre detinguts en un dispositiu policial a Mas Pellicer, Mas Abelló i Sant Josep Obrer

Quatre persones han estat detingudes aquest dijous arran del dispositiu intensiu conjunt de seguretat ciutadania i trànsit als barris de Mas Pellicer, Mas Abelló i Sant Josep Obrer, que ha comptat amb la participació d’agents de la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional.

Durant l’operatiu s’han identificat 109 persones, 46 de les quals amb antecedents policials i s’han aixecat diverses actes per tinença de drogues, tinença d’armes blanques i infraccions de trànsit.

De les quatre persones detingudes, dos ho han estat per una requisitòries judicials de detenció per qüestions vinculades furts; i les altres dues per requisitòries relacionades amb la salut pública i robatori amb violència.

També s’han aixecat sis actes per tinença de drogues tòxiques, una per tinença d'armes blanques; i una per falta de respecte als agents autoritat. Igualment, la Policía Nacional ha citat a tres persones per infracció llei estrangeria

En l’àmbit de trànsit, s’han immobilitzat i retirats per grua tres vehicles per manca assegurança; i s’ha imposat disset denúncies de trànsit per infraccions diverses.

El dispositiu de seguretat ciutadana i trànsit, amb patrullatge preventiu pels carrers Mas Pellicer, Mas Abelló, Mas Tallapedra i els carrers de les Verges; i dos punts estàtics de control, un a la rotonda principal d'accés al barri des de l’avinguda de Bellissens, i l’altre a la rotonda Mas Tallapedra.