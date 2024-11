Els Premis Cambra reconeixen el «talent i l’esforç» del territori

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Impulsem el talent per a transformar el futur era el lema dels Premis Cambra 2024. «És molt més que una frase: és una declaració d’intencions», asseverà el president de la Cambra de Comerç de Reus, Mario Basora. L’entitat va reconèixer ahir «el talent, l’esforç i la tenacitat» d’una vintena d’empreses del seu àmbit territorial.

Basora va remarcar que, quan es parla de talent, el concepte «va més enllà dels grans directius». «El talent també resideix en els treballadors que, amb esforç i constància, aixequen les persianes al matí; els autònoms que, amb coratge, decideixen tirar endavant els seus projectes; els gestors, que optimitzen recursos; els líders, que prenen decisions estratègiques per adaptar-se a les necessitats del mercat», subratllà Basora. «El talent és la força viva que ens uneix, la capacitat de veure més enllà en temps de dificultats», rematà. «El talent és imprescindible si volem transformar el futur», afegí la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó.

El president de la Cambra aprofità la presència del conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, per compartir un parell de reivindicacions. «No puc deixar de reclamar una Llei de Cambres que reconegui el paper fonamental que tenim com a interlocutors d’empreses del territori; és una reivindicació justa i necessària», expressà. «No patiu, es farà, i es farà en aquesta legislatura», respongué Sàmper, que va destacar que «s’ha acabat demonitzar el món empresarial». La segona proclama fou la lluita «perquè el fons de transició nuclear es gestioni des del territori de manera transparent; tenim una oportunitat única que no podem desaprofitar».

Els guardons van reconèixer les companyies en les categories d’empresa familiar, innovació, internacionalització i sostenibilitat. Se n’atorgaren cinc d’honor, especials, que acabaren en mans de la Revista Cambrils, Swim for ELA, Biophenolics, Carles Busquets i Joaquim Llavoré.