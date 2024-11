El comitè d’empresa del servei 112 i la consellera Parlon acosten posicions

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Els comitès d’empresa del 112 de Reus i Zona Franca (l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona) van reunir-se dimarts amb la nova consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon. En el marc de la trobada, segons els representants dels treballadors, Parlon hauria fet «explícita la voluntat política per recuperar la gestió pública del 112» i per «fer-ho ben fet, per no posar en risc futurs processos semblants». «Els comitès d’empresa pensem que s’obre una etapa de diàleg en aquests mesos d’inici de la legislatura», declaren en un comunicat. Per la seva banda, fonts del Departament d’Interior i Seguretat Pública consultades per Diari Més expressen que «es tracta d’una reunió de treball interna de la qual no farem declaracions».

La reunió, a la qual haurien assistit també la directora en funcions del CAT112, Irene Fornós, i el cap de gabinet de la consellera, Esteve Serrano, va servir per exposar la «precarietat» dels treballadors del 112, la «mala gestió» de l’empresa concessionària, Serveo, i «com repercuteix en la qualitat de l’atenció a la ciutadania», expliquen els comitès. Les plantilles dels dos centres sumen mesos de vaga per reclamar millores de les seves condicions laborals (des de l’agost del 2023 en el cas de Reus i des del gener del 2024 a Zona Franca).

Els representants del personal afirmen que Parlon va exposar-los que existeix «un consens i una majoria al Parlament» per tirar endavant la internalització del servei d’emergències i que l’estudi per analitzar la viabilitat que passi a ser de gestió pública és, encara, «insuficient», atès que caldrà reunir-se amb el Departament d’Economia i Finances per acabar de prendre una decisió. Cal recordar que el contracte amb Serveo acaba el març del 2026 i que el PSC mencionava, al seu programa electoral per a les darreres eleccions al Parlament, que «protegir el que ens protegeixen és, també, internalitzar els treballadors del 112 i altres col·lectius que presten suport al sistema d’emergències». Mesos enrere, Parlon va afirmar que «hem de valorar realment si la internalització és la millor garantia de drets per als treballadors, però també per al bon funcionament d’aquest servei, que és la peça angular del funcionament i de l’activació de tot el sistema d’emergències de Catalunya». En la reunió, Fornós també hauria comunicat que «el CAT112 tindrà un conveni propi».

Tot i l’obertura d’una «etapa de diàleg», els comitès d’empresa del 112 a Reus i Zona Franca volen subratllar «que encara no hi ha cap compromís, la vaga continua i continuarem lluitant per dignificar les emergències, recuperar la gestió pública del 112 i tenir un conveni propi».