Carles Porta visita Reus amb la il·lusió de continuar explicant històries

El periodista Carles Porta i reconegut per la seva trajectòria en el gènere del true crime va visitar ahir Reus en un acte a la Casa Navàs organitzat per la llibreria Galatea. L’acte va generar tant interès que la Casa Navàs va omplir l’aforament i hi va haver gent que va haver d’esperar a fora. Tot i els centenars d’històries explicades fins ara, la més recent de totes és la del municipi de Tor amb la mort del propietari d’una de les finques privades més grans de Catalunya.

«És un indret difícil d’accedir, has de fer molts quilòmetres i la gent està molt dispersa. Has de tenir molta paciència i persistència», explica el periodista, que recorda que «m’he dedicat 27 anys i de vegades hi ha gestions que no les esperes i succeeixen de pressa i d’altres que creus que seran fàcils i estàs dos anys perquè t’arribi un document o algú t’agafi el telèfon». Fins i tot, admet amb una rialla que ha arribat a anar i tornar de Tor tantes vegades que «si em poso a contar segur que he perdut calés, però de llarg». Així i tot, no sembla representar un problema per a Porta, perquè «investigar dona un plaer increïble i després explicar és un complement a aquest plaer».

Així i tot, per ara Reus no està en la mira de l’especialista en el true crime català: «Segur que hi ha alguna història, però fem tantes que jo m’he perdut ja. Però un dels capítols de Crims que farem ara serà als Pallaresos». Per un altre costat, l’autor del llibre de Tor. Foc encès, es va mostrar amb un to irònic però reflexiu durant la trobada amb els lectors. «El concepte true crime és el d’un gènere narratiu amb una vocació molt clara, que vol ser una novel·la però parlant d’un fet real. Us puc dir que el 80% de les produccions que es fan dir true crime, no ho són», va asseverar.

A la vegada, també va confessar algunes interioritats: «Has de tenir un respecte absolut per tothom, moltes històries no les hem fet per no fer mal als familiars de les víctimes, però també hem arribat a parar un rodatge perquè fills dels assassins estaven en tractament psicològic i no són culpables del que va fer el seu pare».