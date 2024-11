Augmenta el nombre de dones víctimes de violència masclista ateses Reus aquest any, 242

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Des de l'1 de gener fins al 31 d'octubre d'enguany, l'Ajuntament de Reus ha atès 242 dones víctimes de violència masclista des de l'Àmbit d'Igualtat de l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials a través de diversos serveis, alguns dels quals són de caràcter universal, com el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i l'Oficina d'Atenció a la Víctima (OAV). Una xifra lleugerament superior a la de l'any passat durant el mateix període, en què es van atendre 224 dones. Aquestes dones reben atenció psicològica, jurídica i social, en funció de les seves necessitats.

En l'actualitat, hi ha 147 ordres de proteccions actives i 10 dones han estat ateses pel protocol de violència de gènere de l'Hospital Sant Joan. Mentre que 8 dones víctimes de violència masclista han hagut de fer servir un allotjament d'urgència. I 47 dones han estat usuàries d'ATENPRO, el servei telefònic d'atenció i protecció a víctimes de violència de gènere prestat per Creu Roja. Enguany, no hi ha hagut cap cas de feminicidi.

Víctimes mortals

A Catalunya, 20 dones han estat assassinades per violència masclista durant l'any 2024 i 151, des de 2012, segons dades de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb les dades publicades pel Ministeri d'Igualtat, el nombre de dones assassinades per violència masclista a l'estat espanyol ascendeix a 40 en 2024 i a 1.285 des de 2003, quan es van començar a recopilar aquestes dades. I el nombre de menors orfes per violència masclista ascendeix a 30 en 2024 i a 463 des de 2013.

Pel que fa al registre d’aquestes dades, cadascuna de les administracions fa servir criteris diferents.