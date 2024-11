El Tecnoparc reconegut com el 2n millor parc tecnològic d’Espanya pel Hub Foodtech & Nutrition

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Parc Tecnològic i d’Innovació del Tecnoparc ha estat distingit com el segon millor d’Espanya per la iniciativa del Hub Foodtech & Nutrition. Aquest projecte, que connecta dos sectors estratègics de la ciutat de Reus com són el tecnològic i l’agroalimentari, ha estat distingit com a millor pràctica, després de la presentada pel Parc Científic i Tecnològic de la Cartuja de Sevilla i juntament amb el Parc Tecnològic de la Salut de Granada.

Entre els parcs que han optat a aquesta distinció de bones pràctiques que s’ha convocat a nivell estatal, hi havia també els parcs de Màlaga, Ourense, La Salle Technova de Barcelona, Castella – La Manxa, Castelló, Avilés, Mataró i Gijón. Els guanyadors han estat escollits a través de la votació de la resta de parcs membres.

El Parc Tecnològic i d’Innovació del Tecnoparc ha recollit el premi en mans del regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, i conseller delegat de REDESSA, Josep Baiges, qui ha destacat que «dDes de l'Ajuntament de Reus, a través de REDESSA, ens centrem en potenciar els serveis per a les empreses que s’estableixen a la ciutat i ens posicionem al costat de la innovació. Al Tecnoparc, amb el Hub Foodtech & Nutrition treballem dos sectors estratègics, el tecnològic i l’agroalimentari, amb l’objectiu d’acompanyar les empreses per ser més competitives i eficients i ho fem amb eines que ens situen entre els millors parcs tecnològics de tot l’Estat».

El lliurament oficial de la distinció s’ha fet aquest dijous, en el marc de la XXII Conferència Internacional de l’APTE que se celebra a Alacant i a la qual hi participen més de 100 professionals dels parcs científics i tecnològics de tot l’Estat, experts europeus en investigació i transferència i representants d’agències de desenvolupament regional vinculades a EURADA.

Aquest reconeixement fet per l’APTE al Hub Foodtech & Nutrition se suma a d’altres distincions atorgades al projecte, que també ha estat reconegut enguany com a bona pràctica en l’àmbit del desenvolupament econòmic, per part de la Fundació Carles Pi i Sunyer i la Federació de Municipis de Catalunya, que l’ha inclòs en el Banc de Bones Pràctiques dels governs locals 2024.