La Setmana de l’Art de Catalunya pretén arribar a un públic més jove

La quarta edició de la Setmana de l’Art de Catalunya tindrà lloc del 28 de novembre fins al 5 de desembre amb una cinquantena d’activitats a diferents indrets. A Reus les activitats tindran lloc a la Galeria Anquins, amb el taller de fototransfer a càrrec de Marta Fàbregas el 28 de novembre, i a la Galeria Antoni Pinyol, amb un taller de pintura en directe per part de Laia Bedós el 29 de novembre.

Altres indrets a destacar del Camp de Tarragona són l’Espluga de Francolí, Mont-roig del Camp, el Vendrell i, especialment, Vila-seca. El dia 4 de desembre s’oferirà una ruta en bus que visitarà les dues galeries participants reusenques i el Castell de Vila-seca.

La comissària de la Setmana de l’Art a Catalunya, Maribel Navarro, assegura que l’objectiu és «donar visibilitat a les arts visuals, enfortir els vincles entre les entitats del sector i apropar l’acte al gran públic». Concretament, l’expectativa que tenen de cara a l’edició d’enguany és rejovenir el públic assistent, concentrant-se amb propostes que siguin atractives per a persones «d’entre 30 i 45 anys». «Hem de treballar diferents camins i línies per arribar a nous públics», reconeix la comissària.

La comissària destaca dues activitats concretes. Per un costat, les visites inesperades on els museus de Montserrats, d’Art de Girona i Morera exposaran obres aportades per les galeries d’art d’artistes i estils diversos. L’altra activitat que és novetat d’enguany és l’exposició Art i artesania, organitzat directament per les Galeries d’Art de Catalunya. La voluntat és, tal com explica Navarro, «fomentar l’artesania artística» perquè prenguin una presència més gran en les galeries d’art.

«El galerisme està en un moment de transformació i això ens impulsa també a dur a terme la Setmana de l’Art», afirma la comissària, un fet en el qual coincideix la directora de la Galeria Anquins, Pepa Quinteiro. «La Setmana de l’Art és un projecte consolidat i que encara té recorregut per fer», valora Quinteiro.

Exposició Didier forever

A més, enmig d’aquest context les galeries d’art continuen acollint exposicions artístiques que prenen més força amb aquest context. És el cas de la Galeria Anquins que ofereix l’exposició Didier forever, en memòria l’artista Didier Lourenço. Aquesta s’inaugurarà oficialment en un acte previst aquest divendres 22 de novembre a les 19.30 hores. «Didier Lourenço va morir molt jove el 2023 amb tan sols 55 anys. Ens hem unit amb galeries de Barcelona, Girona i Sant Cugat per fer l’any Didier», valora la directora de la Galeria Anquins. Algunes de les obres podran ser adquirides pels col·leccionistes.