El Mercat del Carrilet participa en una prova pilot d’acompanyament a les persones grans

L’Ajuntament de Reus, amb la col·laboració de l’Associació l’Arc Social, ha impulsat un prova pilot al Mercat del Carrilet per incidir en la reducció de l’exclusió social de les persones grans. En el desenvolupament del projecte es faciliten eines i circuits de suport i acompanyament de les persones grans per promoure el manteniment d’una qualitat de vida adequada.

L’objectiu principal d’aquesta prova pilot es detectar casos de soledat i aïllament entre les persones grans que són clients del mercat, principalment del barri del Carrilet, i oferir-los acompanyament, assessorament i recursos. Altres objectius específics del projecte són sensibilitzar la població davant de situacions de risc del col·lectiu, i a més llarg termini, arribar a construir una xarxa comunitària de barri.

En aquesta prova pilot hi participen activament els paradistes del Mercat, que han rebut formació per part de l’Arc Social per fer la detecció de clients amb necessitats d’acompanyament de qualsevol tipus. Un cop detectada la necessitat, els paradistes remeten a les persones al Servei d'Orientació i Atenció al Benestar Emocional de la Regidoria de Salut i Esport de l’Ajuntament de Reus (SOABEM) on una psicòloga els atén i els orienta, si s’escau, segons les seves necessitats, als diferents actius en salut disponibles. En aquest projecte també hi té paper el departament de Gent Gran de la Regidoria de Relacions Ciutadanes, que a través de la seva xarxa de casals, centres cívics i programes de treball que tracten la solitud no desitjada canalitzarà aquells casos en què les persones necessitin connectar amb altres persones i sentir-se més actives socialment.

La prova pilot comença ja mateix amb el treball de detecció per part dels paradistes, prèviament formats, i el repartiment d’un imant de nevera amb el telèfon del SOABEM, convidant-los a fer una trucada per rebre acompanyament i, si s’escau, atenció.

Des del SOABEM i amb la col·laboració de l’Arc Social es farà un seguiment de les trucades rebudes i el tipus de derivacions per treballar en el desplegament de noves intervencions a desenvolupar al llarg del projecte. Per portar a terme aquest seguiment s’ha creat una taula de treball participada pels diferents agents implicats.