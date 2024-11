La història d’un enrenou celestial amb final feliç

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Meteorit, quin embolic! és una història nascuda com un conte per anar a dormir. L’explicava l’Antònia Farré als seus fills quan aquests eren petitons. Els nens van anar creixent i aquella narració que tant els agradava va deixar de ser explicada fins que, no fa massa, la seva autora va decidir posar-la per escrit i publicar-la amb el segell Llibres Parcir.

La història, explica l’Antònia, arrenca amb la Lila, una nena que un bon dia s’adona que la Lluna no és al seu lloc. Mentrestant, al firmament hi ha un bon enrenou, perquè les estrelles també s’han estranyat de l’absència de la seva amiga i han anat a picar a la porta de casa seva. Després de constatar que allà tampoc no hi és, les estrelles descobriran que el responsable de la desaparició del satèl·lit és un meteorit una mica gelós.

La història, però, s’acaba feliçment gràcies a unes pessigolles que acabaran propiciant el naixement d’una nova amistat. «És un conte que tracta qüestions com l’empatia, la baixa autoestima o la resiliència», explica l’Antònia. En aquest projecte l’escriptora, que és membre de les Reusenques de Lletres, ha comptat amb el treball d’una altra persona vinculada al col·lectiu.

Es tracta de la il·lustradora Teresa Llorach, que admet que, d’entrada, dibuixar aquesta història li va suposar un repte: «Jo sempre dibuixo el que veig, però en aquest conte hi ha molta part imaginada». Així, explica, va dedicar molt de temps a pensar i esbossar com seria la casa de la Lluna, de quina manera podia representar les estrelles perquè fossin prou expressives, o com dibuixar el meteorit perquè no semblés dolentot.

«Inicialment, la casa de la Lluna era com una caseta de muntanya, semblava més un bungalou d’un càmping que una altra cosa», explica rient. «Fins que se’m va acudir fer-la tota rodona, i flotant al cel. Llavors vaig pensar que sí, que en aquella casa la Lluna hi viuria molt a gust», detalla. Amb les estrelles i la Lluna va seguir processos similars.

I, en tots, va comptar amb el suport i la col·laboració de l’Antònia, que explica que aquest conte s’ha fet «de manera conjunta entre totes dues». L’àlbum, a més, es clou amb un petit apartat divulgatiu, en què les autores expliquen què és cadascun dels cossos celestes que apareixen el llibre i de quina manera es mou i canvia la Lluna que la canalla busca tan sovint al cel.

L’Antònia i la Teresa presentaran Meteorit, quin embolic! aquest mateix dissabte, 23 de novembre, a les 11.30 h a la Sala Hortensi Güell del Centre de Lectura de Reus. Les acompanyaran la també escriptora Lena Paüls i, després de la presentació, la mateixa autora l’explicarà per a tot el públic assistent. L’entrada és lliure.