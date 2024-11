Els dubtes sobre la pacificació de trànsit a Reus: quins carrers i com arribar a les botigues fàcilment

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Reus és una ciutat que ha canviat molt pel que fa a la mobilitat. Lluny queden l’època en què els cotxes passaven pel mig de la plaça del Mercadal o Prim. Tot i ser molts els canvis fins ara, aquests aniran en augment amb casos com els carrers Doctor Ferran, Ample, Astorga o Escultor Rocamora. A tot això s’hi suma l’aparició dels carrils bici o els vehicles de mobilitat personal que configuren un escenari que presenta incògnites pel futur.

Així i tot, la regidora de Seguretat i Convivència de l’Ajuntament de Reus, Dolors Vázquez, valora que «la ciutat no ha de canviar ni molt més ni molt menys, ha de canviar el que toqui». «Abans era un altre model i ara les prioritats són la salut de les persones i la mobilitat segura i sostenible. La mobilitat canvia perquè la societat canvia», comenta la regidora.

No obstant això, els canvis fan por i el futur incert planteja dubtes. La presidenta de la Unió de Botiguers de Reus, Rosa Lucas, es mostra confiada en el govern municipal, però admet que la principal por és que restringir la mobilitat de vehicles afecti negativament en els negocis locals: «Confiem en la feina que fa l’Ajuntament, tan sols esperem que hi hagi una bona connexió que permeti als de fora continuar visitant els nostres comerços».

«Entenc la preocupació dels comerciants, però si passegem per ciutats com Barcelona on la zona centre, on hi ha molts establiments comercials, està reservades per a vianants i continua tenint vida», respon la regidora Vázquez. A més, la regidora afegeix que en comtpes de ser una preocupació hauria de ser un incentiu a visitar la ciutat, ja que «em consta que la xarxa d’aparcaments públics tenen un volum d’entrades i sortides important. No crec que cap de les actuacions de pacificació que s’han dut a terme en la nostra ciutat hagi minvat el nombre de visitants que tenim a la ciutat, continua venint molta gent».

Per un altre costat, Gemma Molner, membre de la junta del Tomb de Reus, apunta que «cada carrer de la ciutat és un món i, fins i tot, cada tram d’un mateix carrer és un món. Per tant, aquí no funciona fer un ‘copiar i enganxar’». «És molt important parlar prèviament amb els negocis de la zona per consensuar una solució», afirma Molner.

«Primer es fa un estudi tècnic per valorar quin és l’impacte de la modificació d’aquest carrer. I una modificació no tan sols és un tall, sinó també pot ser col·locar determinats elements que canviïn la mobilitat», explica la regidora de Convivència. «A través d’aquest estudi tècnic s’elabora una proposta que s’exposa al govern i, si s’accepta, es procedeix a explicar-ho a la ciutadania», detalla la regidora, que afegeix que «canviar els hàbits és molt complicat, però no impossible».

Vianalitzar el Tomb de Ravals

Un dels dubtes que de vegades es planteja és si algun dia el Tomb de Ravals quedarà totalment vianalitzat. Per ara, tan sols s’ha practicat amb el raval de Santa Anna que desperta opinions contràries. Molner assegura que depenent del tram els comerciants gairebé no han notat cap diferència o els ha afectat molt. Guillem Barrabeig, tècnic en formació per a la mobilitat segura i sostenible de l’Escola de Conducció Jordi, defensa que, malgrat les queixes inicials, avui dia «hi ha un acord generalitzat que va ser un encert».

«Un projecte que consideraria ambiciós per part del govern municipal seria la vianalització de tots els ravals. Això aportaria molts beneficis tant pel que fa a la contaminació i reestructuració de l’oferta comercial», argumenta Barrabeig. Davant d’aquesta proposta, la regidora Vázquez comenta que «crec que s’està treballant en altres punts o mesures com la zona de baixes emissions. Així que hem d’anar pas a pas».