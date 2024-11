La consellera Parlón es mostra favorable a recuperar la gestió pública del 112

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera d’Interior, Núria Parlon, es va reunir dimarts amb els comitès del 112 de Reus i de la Zona Franca. En la trobada, la consellera va mostrar voluntat política de recuperar la gestió pública del 112, a l’espera que el departament d’Economia ho aprovi.

En la reuniótambé hi van assistir la directora en funcions del CAT112, Irene Fornós, d’ERC, i el cap de gabinet de la consellera, Esteve Serrano, els comités d’empresa van poder explicar la precarietat dels treballadors del 112, la mala gestió de l’empresa privada, Serveo, i com repercuteix en la qualitat de l’atenció a la ciutadania. La licitació amb l’empresa acaba el març de 2026.

Els comitès van fer un repàs històric de la història de la gestió del 112, un servei que va començar fa 25 anys i que ha passat per diferents empreses concessionàries, les més recents: Atento, Grupo Norte i Ferrovial (actualment amb el nom de Serveo). Actualment, hi ha vaga indefinida per millorar les condicions laborals, al centre de Reus (des de l’agost de 2023) i a Zona Franca (des del gener de 2024), i fruit d’aquesta, l’empresa dimensiona millor el servei (amb un 85% de serveis mínims) que no pas sense estar en vaga.

La consellera Parlón va fer explícita la voluntat política per recuperar la gestió pública del 112 i a fer-ho ben fet, per no posar en risc futurs processos semblants. «Existeix un consens i una majoria al Parlament per tirar-ho endavant», va afirmar.

Pel que fa a l’estudi per analitzar la viabilitat d’internalització, la consellera va comentar que el que s’havia fet fins ara era insuficient, i que calia seguir treballant i sobretot, reunir-se amb el departament d’Economia per poder prendre una decisió.

Per altra banda, la directora del CAT112, va voler posar en valor la seva feina, la modificació dels estatuts de l’organisme, aprovats el setembre passat, que permeten que aquest tingui un conveni propi. Cal recordar que aquest organisme està format per 30 treballadors i que la gestió de les trucades la porten uns 250 treballadors de l’empresa privada.

Finalment, els comitès d’empresa asseguren que s’obre una etapa de diàleg en aquests mesos d’inici de legislatura però volen constatar que encara no hi ha cap compromís, la vaga continua i que seguiran lluitant per dignificar les emergències, recuperar la gestió pública del 112 i tenir un conveni propi.