El CIMIR de Reus presenta la seva videoteca virtual: més de 2.700 filmacions històriques

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Recordar, reviure, que res no caigui en l’oblit. Reus té passió per mirar al passat, per fer memòria. El Memorimage n’és l’exemple més genuí. I, a partir d’ara, una nova eina permetrà tenir la història a l’abast d’un clic. El Centre de la Imatge Mas Iglesias (CIMIR) ha presentat la seva cinemateca virtual, un espai on es podran consultar més de 2.700 filmacions, més de 210 hores de material, «que són un testimoni únic de la nostra història local i audiovisual», en paraules del regidor de Cultura, Daniel Recasens.

«Fem un pas més en la preservació i la difusió del patrimoni visual de Reus», afegí. D’aquesta manera, el web del Museu de Reus esdevé una finestra al passat. Permet endinsar-se al Carnaval de 1908 —la filmació més antiga conservada a la ciutat—, ser testimoni de la proclamació de la Segona República o presenciar la visita de Francisco Franco del 1942.

També, emocionar-se amb la primera actuació dels Xiquets de Reus, sorprendre’s per la presència d’un elefant amb el Circ Espanyol o estar present en l’arribada del fèretre del General Prim. Fins i tot, facilita comparar l’evolució urbanística del municipi i el territori, atès que conserva vídeos sobre indrets com la plaça de la Llibertat o el pantà de Riudecanyes.

La cinemateca s’uneix al fons fotogràfic del CIMIR com dues portes a rememorar la història de Reus. Recasens va assenyalar que la nova eina és el «segon pas» d’un procés que va iniciar-se després de la pandèmia i que va consistir en la documentació del patrimoni. «Vam començar pel fons fotogràfic, amb un treball ingent no només per poder posar-lo a disposició de la ciutadania, sinó també per documentar-lo», explicà l’edil.

Traslladant-se al 1929

El CIMIR és doble notícia. «Hem recuperat una filmació que té gairebé 100 anys d’antiguitat», celebrava Recasens ahir. És «una fita notable en conservació de patrimoni audiovisual» i «una troballa força important». La cinta, enregistrada en una bobina de 16 mil·límetres el 2 de juny del 1929 per Plácido Gilabert, mostra la sortida de la missa major a la Prioral de Sant Pere. És un «retrat viu i detallat de la societat de l’època».

S’hi veuen les classes adinerades i les humils, famílies, infants i militars, un menut venent diaris, una terrassa de bar amb sifons a les taules. «Ens permet documentar la nostra història, és una finestra única al passat i enriqueix el nostre patrimoni cultural i social», tancà l’edil. El treball per digitalitzar i documentar les imatges, de 3 minuts i 37 segons de durada, s’ha allargat durant set mesos i mig.

El director del Museu de Reus, Marc Ferran, assenyalà que, a partir d’ara, serà «més fàcil trobar joies». Captant «més mirades» amb la documentació de les pel·lícules i les filmacions conservades, «comptem que hi haurà troballes interessants com la que tenim ara aquí».